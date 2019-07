7 lug 2019 19:03

IL TUFO TI INTUFA – SUTRI DICE NO A MORGAN CHE POTREBBE FINIRE A NEPI DOPO IL SUO SFRATTO DALLA CASA DI MONZA - VITTORIO SGARBI GLI AVEVA OFFERTO OSPITALITÀ NELLA CITTADELLA MEDIEVALE E VOLEVA ACCOGLIERE IL MUSICISTA E IL SUO STUDIO-MUSEO AL SECONDO PIANO DI PALAZZO SAVORELLI, MA L'OPPOSIZIONE HA DETTO NO – IL CRITICO D’ARTE: “MI VERGOGNO IO PER LORO, PER LA MISERIA DI ARGOMENTI CHE ANDREBBERO BENE SE FATTI IN UNA OSTERIA…”