- CRESCIUTO COME MODELLO, AVEVA RAGGIUNTO LA NOTORIETÀ PER ESSERE IL PIÙ LONGEVO FIDANZATO DI IVANA TRUMP, DOPO IL DIVORZIO DALL'EX PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI: ERA IL SUO QUARTO MARITO - IN ITALIA AVEVA PARTECIPATO A DIVERSI REALITY, TRA CUI 'L'ISOLA DEI FAMOSI'. NEL 2018 AVEVA PARTECIPATO A ‘BALLANDO CON LE STELLE’, COME BALLERINO PER UNA NOTTE INSIEME PROPRIO A SUA MOGLIE, IVANA TRUMP - VIDEO

rossano rubicondi 1

A cura di Gennaro Marco Duello - https://tv.fanpage.it/e-morto-rossano-rubicondi-aveva-49-anni-era-il-fidanzato-di-ivana-trump/

È morto Rossano Rubicondi, aveva 49 anni. A darne l'annuncio è stata Simona Ventura su Twitter con un messaggio e una fotografia: "Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP".

Era il quarto marito di Ivana Trump. Cresciuto come modello, aveva raggiunto la notorietà per essere il più longevo fidanzato di Ivana Trump, dopo il divorzio dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump: era il suo quarto marito. In Italia aveva partecipato a diversi reality, tra cui L'Isola dei Famosi sotto l'egida di Simona Ventura.

matrimonio ivana trump rubicondi ivanka

C'è sconcerto nel mondo dello spettacolo e non solo. Nessuno era in grado di aspettarsi una notizia del genere e per questo motivo, la notizia annunciata da Simona Ventura, ha assunto un vero e proprio squarcio in questo venerdì sera di fine ottobre.

Nel 2018 aveva partecipato a Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Rai1, come ballerino per una notte insieme proprio a sua moglie, Ivana Trump.

ivana trump rossano rubicondi matrimonio

Rossano Rubicondi inizia a lavorare come modello a Londra, dove si era trasferito a 22 anni, poi come attore esordendo in The Eighteenth Angel e The Golden Bowl. Sposa Ivana Trump il 12 aprile 2008 diventandone il quarto marito. Nello stesso anno, partecipa a L'isola dei famosi 6 condotta da Simona Ventura su Rai2. Tornerà nella trasmissione che lo ha reso celebre in Italia come inviato due anni dopo.

Ha recitato anche in "Natale a Beverly Hills" in un ruolo che è una sorta di parodia di se stesso, un uomo attratto dalle donne più anziane. Nel 2012 ritorna concorrente dell'Isola dei Famosi, ma senza la conduzione di Simona Ventura: al suo posto ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

donald trump e rossano rubicondi donald trump con i figli al matrimonio di ivana e rossano rubicondi ivana trump rossano rubicondi rossano rubicondi e ivana trump 1 rossano rubicondi rossano rubicondi rossano rubicondi ivana trump adnan khashoggi , ivana trump e rossano rubicondi ivana trump rossano rubicondi rossano rubicondi isola dei famosi ROSSANO RUBICONDI E BELEN donald trump stringe la mano a rossano rubicondi