IL TUO PARTNER TI TRADISCE, MA HAI I PROSCIUTTI SUGLI OCCHI? LA SEXPERTA TRACEY COX RIVELA QUALI SONO I VENTI SEGNALI A CUI FARE ATTENZIONE PER NON GIRARE CON UN BEL CESTO DI CORNA IN TESTA: ALCUNI TRADITORI EVITANO IL CONTATTO VISIVO, ALTRI SCONVOLGONO LA LORO ROUTINE, RIVOLUZIONANO L’ARMADIO O PARLANO DI AMICI MAI VISTI – PER ALCUNI IL CAMPANELLO D’ALLARME PUÒ ESSERE UN’INFEZIONE ALLE VIE URINARIE. E NON VI ILLUDETE: SE FATE PIÙ SESSO NON È PERCHÉ NON HA UN’ALTRA, MA PERCHÉ…

Sappiamo tutti che un partner improvvisamente riservato e che nasconde il proprio telefono è il più grande indizio di un tradimento.

Ma che dire degli indizi meno ovvi. Tracey Cox svela quali sono i venti segnali che potrebbero indicare che avete le corna.

1. Fai più sesso del solito

Se stai facendo del sesso fantastico, non è possibile che il tuo partner abbia una relazione, giusto? Non è così. Alcune persone sono più appassionate a casa quando fanno sesso da un’altra parte. Alcuni si divertono passando direttamente da un letto all'altro. Un altro indizio: il tuo partner è più sicuro di sé a letto e vuole provare cose che normalmente non farebbe.

2. Sono più amorevoli o critici del solito

Ricordi cosa vuol dire essere infatuati? Il mondo è improvvisamente un posto meraviglioso. Le cose che prima causavano discussioni tra di voi ora non lo fanno più: il tuo partner ti lascia "vincere" perché non è più coinvolto nella relazione.

Altrettanto probabile è che diventino eccessivamente critici, avventandosi su tutto ciò che fai di sbagliato e sottolineando i tuoi numerosi difetti. Con questo comportamento giustifica la relazione con un’altra persona a se stesso: “Certo che ho una relazione! Sono sposato con lei/lui!”

3. Ti accusano di tradire

È una tattica subdola e straordinariamente efficace. Inviano un segnale in cui fanno pensare che tradire sia una brutta cosa e provano a ribaltare la situazione.

4. Evitano il contatto visivo

Solo un bugiardo esperto può guardare direttamente negli occhi qualcuno che sa che lo ama quando lo tradisce. In effetti, la ricerca suggerisce che se il tuo partner riesce a guardarti negli occhi e toccarti amorevolmente allo stesso tempo, è una buona indicazione che non sta tramando nulla. (L'eccezione? Gli imbroglioni seriali. Se hai sempre tradito e non ci vedi niente di sbagliato, ce la farai senza alcun problema.)

5. I loro interessi cambiano

Una volta adoravano le commedie romantiche, ora si dedicano ai documentari seri. Prima era il pop degli anni '90, ora è l'indie. Il ragazzo che non mangerebbe altro che hamburger, improvvisamente decide di amare il vietnamita. La nuova persona lo sta cambiando o sta espandendo i suoi interessi e hobby.

6. Le loro abitudini di spesa cambiano

Se spendono di più, di solito significa che escono di più o comprano regali. Fai attenzione se prelevano molti contanti: significa che non puoi vedere dove sono stati sugli estratti conto della banca o della carta di credito. Anche a te potrebbero arrivare regali inaspettati: il senso di colpa rende anche la persona più ingenerosa improvvisamente incline ad acquistare fiori.

7. Hanno sbalzi d'umore

Le relazioni extra coniugali sono turbolente. Si oscilla tra l'essere insopportabilmente eccitato a disperatamente colpevole. Un minuto è spento (si odiano per averti fatto questo) e poi si riaccende (è difficile resistere alla lussuria). È una montagna russa di emozioni impossibili da nascondere completamente.

8. Si astengono dal fare progetti futuri

Se la relazione è più di una semplice avventura, non vogliono discutere quando cambiare casa, prenotare la vacanza da sogno, se trasferire lì un genitore anziano. Non sono sicuri che ci saranno in futuro.

9. Sono distanti

Sono meno impegnati nelle conversazioni, distratti, preoccupati dai propri pensieri e dalle proprie emozioni: tutte queste cose suggeriscono che la loro attenzione si è spostata altrove.

10. Escono dai radar quando prima non lo facevano prima

Di solito rispondevano entro 15 minuti, ora lasciano passare più un'ora. Essere insolitamente irraggiungibili è spesso il primo indizio che sta accadendo qualcosa. Attenzione anche ai rumori di sottofondo durante le chiamate che non sembrano adatti al luogo: sono al bar con i loro compagni ma non ci voci; sono al lavoro ma senti passare un autobus o un treno.

11. C'è un cambiamento nella loro routine

Se il tuo ragazzo correva alle 5 del mattino e ora corre alle 19 e per il doppio del tempo, non è necessario essere uno scienziato missilistico per capire che sta succedendo qualcosa.

Lavorare fino a tardi quando non è normale per loro; iscriversi a un club del libro quando non hanno mai mostrato interesse per la lettura. Guarda se prestano maggiore attenzione anche al tuo programma. Più sanno dove sarai e quando, più sarà sicuro di farla franca.

12. C'è un cambiamento nel loro aspetto

Hanno perso improvvisamente quei chili in più? Vanno in palestra e rinnovano il loro guardaroba senza una parola di critica o incoraggiamento da parte tua? Tutto potrebbe essere un segno che vogliono impressionare qualcuno. Fare la doccia quando tornano a casa, quando di solito non lo fanno, è un altro campanello d'allarme. Stanno cercando di lavare via l'odore del sesso o del profumo dal loro corpo.

13. Offrono volontariamente informazioni minime

Se prima erano loquaci e ora sono meno interessati a parlare, potrebbe essere perché hanno paura di commettere errori. Se stai cercando di nascondere le tue tracce, fornirai il minimo di dettagli nel caso commettessi un errore. Aggiungi alcune assenze inspiegabili o spiegazioni vaghe su dove sono stati e una relazione diventa ancora più probabile.

14. Ci sono molte chiamate di amici di cui hai sentito parlare ma che non hai mai incontrato

È un trucco vecchio: hanno salvato il numero della persona con cui hanno una relazione sotto il nome di qualcun altro.

15. Un nuovo "amico" viene improvvisamente invitato a casa tua

Sembra strano e lo è: per nascondere una relazione, alcune persone presentano la persona con cui hanno una relazione al proprio partner. (La logica è che non lo sospetterai se non è nascosto.) Spesso, viene fatto per placare l’altra persona: ci sono molte amanti che insistono nell'incontrare la moglie.

16. Il tuo corpo ti avverte

Improvvisamente sei affetta da mughetto e/o hai infezioni del tratto urinario? Hai problemi ad avere un'erezione? Potrebbe essere perché sei improvvisamente esposto alle infezioni dell'amante del tuo partner o il tuo corpo ha accettato ciò che il tuo cuore non vuole.

17. Il suo corpo ti avverte

Se sono in conflitto – ti amano ma vogliono anche stare con la nuova persona – il loro linguaggio del corpo li tradirà. È stressante avere una relazione. Saranno nervosi e "perderanno": le emozioni interiori che stiamo cercando di nascondere si rivelano attraverso una gamba che rimbalza su e giù, una nuova tendenza a giocherellare con le cose mentre ti parla.

Il senso di colpa ci fa incurvare: potrebbero sembrare stanchi, piegarsi su se stessi, con le spalle cadenti. È molto probabile che sembrino nervosi intorno a te e super vigili: stanno in guardia per non essere colti di sorpresa. Mentire è un lavoro duro e richiede un'ottima memoria.

18. Ti senti depresso e ansioso

La maggior parte delle persone sa quando il proprio partner è infedele, semplicemente non vuole ammetterlo a se stessa. Se stai piangendo "senza motivo", hai mal di testa, ti senti debole, è il modo in cui il tuo corpo ti dice: "Ehi, potresti non volerlo ammettere. Ma so che pensi che ti stiano tradendo e io soffro per questo”.

19. I tuoi amici ti danno suggerimenti, i loro amici ti evitano

Gli uomini tendono a coprirsi a vicenda; le donne si sentono obbligate a dare una sorta di avvertimento, non importa quanto sottile. Mentre poche persone spifferano la notizia, molti si tradiscono facendo commenti indiretti.

Fai attenzione. Quell'osservazione fugace di un amico ("Oggi stavo leggendo una storia sull'infedeltà. Dio, non si sa mai, vero?") a volte è un avvertimento. Se sembra che i loro amici trovino ogni sorta di scuse per non vederti o non parlarti, è possibile che sappiano cosa sta succedendo.

20. Il tuo istinto ti dice che qualcosa non va

La maggior parte delle persone che sospettano seriamente che il proprio partner stia tradendo si rivelano nel giusto. Se non riesci a capirlo, ma sai che sta succedendo qualcosa, chiamali. Se ti senti ansioso e "non sei del tutto sicuro di loro", potrebbe essere un segno che stanno prendendo le distanze. Ascolta il tuo intuito soprattutto se sei una donna e non hai problemi di gelosia. Abbiamo ottimi radar interiori.

