TURING, PERDONACI - LA GRAN BRETAGNA METTE IL VOLTO DEL MATEMATICO ALAN TURING SULLA BANCONOTA DA 50 STERLINE - L’UOMO CHE DECIFRÒ IL “CODICE ENIGMA” USATO DAI NAZISTI (CONTRIBUENDO ALLA VITTORIA DEGLI ALLEATI) FU PERSEGUITATO PERCHÉ OMOSESSUALE - NEL 1953 VENNE CONDANNATO PER COMPORTAMENTI OSCENI E FU ESCLUSO DA INCARICHI PUBBLICI E FU SOTTOPOSTO AL TRATTAMENTO DI CASTRAZIONE CHIMICA - NEL 1954 MORÌ SUICIDA, A 41 ANNI...

Silvia Morosi e Paolo Rastelli per http://pochestorie.corriere.it

turing

Il volto di Alan Turing, il genio matematico considerato il padre della moderna scienza informatica, l’uomo che decifrò il “codice Enigma” usato dai nazisti (contribuendo in maniera decisiva alla vittoria degli Alleati nella Battaglia dell’Atlantico) comparirà sulla nuova banconota da 50 sterline. A dare l’annuncio è stata la Banca d’Inghilterra, per rendere omaggio al genio di una figura riabilitata solo nel 2009. “Alan Turing fu uno straordinario matematico, il cui lavoro ha avuto un enorme impatto sul modo in cui viviamo oggi.

Come padre della scienza informatica e dell’intelligenza artificiale, e come eroe di guerra, il contributo di Alan Turing fu fondamentale. Turing è un gigante sulle cui spalle oggi si trovano in molti”, ha detto il governatore della Banca d’Inghilterra, Mark Carney.

Durante il secondo conflitto mondiale lavorò, infatti, per conto dell’intelligence di Sua Maestà nel centro di crittoanalisi di Bletchley Park, ideando una serie di tecniche in grado di far breccia nei cifrari della Germania nazista. Nel 1953 venne condannato per comportamenti osceni, a causa della sua relazione con un uomo e per la sua omosessualità venne escluso da ogni incarico pubblico: quale parte della sentenza, Turing accettò di sottoporsi al trattamento di castrazione chimica mediante assunzione di estrogeni. Nel 1954 morì suicida per avvelenamento da cianuro, all’età di 41 anni.

carney turing

Porta la data del 2017 la “Alan Turing Law” proposta dal Parlamento britannico, la legge che consente la riabilitazione postuma di coloro che in passato erano stati condannati a causa delle leggi contro l’omosessualità. La banconota entrerà in circolazione entro la fine del 2021: mostra un’immagine di Turing scattata nel 1951. Turing ha ricevuto un perdono postumo dalla regina Elisabetta II nel 2013. La sua storia è ricordata nel film vincitore del premio Oscar “The Imitation Game”, con Benedict Cumberbatch.

Non si tratta dell’unica nuova banconota non più di carta ma di materiali polimerici, cioè di plastica, che verrà messa in circolazione: quella da 20 sterline, che entrerà in circolazione il prossimo anno, avrà l’immagine dell’artista J. M. W. Turner, mentre quelle da 5 e da 10 già in circolazione mostrano rispettivamente il leader in tempo di guerra Winston Churchill e l’autore Jane Austen. Sul retro? Compare sempre la regina Elisabetta II.