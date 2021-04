IL TURISMO NON PUÒ PUNTARE SOLO SUL SOGNO AMERICANO – ANCHE SE GLI STATUNITENSI DOVESSERO DECIDERE DI SVACANZE IN EUROPA, QUESTO NON SALVERÀ GRECIA, SPAGNA E ITALIA DA UN’ALTRA STAGIONE TURISTICA PERSA: PER EVITARLO DOVREBBE ESSERE PERMESSO FAR ARRIVARE TURISTI IN CERCA DEL SOLE ESTIVO, COME BRITANNICI E TEDESCHI – MA SE IN GERMANIA LA SITUAZIONE È ANCORA NEL CAOS, LA GRAN BRETAGNA RISCHIA DI IMPORRE QUARANTENE PER CHI RIENTRA DA…

Articolo di “Bloomberg”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Turismo Covid

È il sogno americano per il travagliato settore turistico europeo. Domenica il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto al New York Times che i turisti americani completamente vaccinati potrebbero visitare l'Unione quest'estate.

Ma gli Stati Uniti rappresentano una piccola parte dei viaggiatori in paesi dipendenti dal turismo come Grecia, Spagna, Portogallo e Italia. Per evitare un'altra stagione di vacanza persa per queste nazioni, è necessaria una riapertura completa dei viaggi intraeuropei. E questo sembra ancora lontano – scrive Bloomberg.

Turisti

La prospettiva che i turisti statunitensi vengano in Europa è certamente un passo nella giusta direzione. Gli americani sono desiderosi di viaggiare di nuovo, e gli affitti estivi nazionali sono stati prenotati velocemente. Alcune persone potrebbero ora essere tentate di scambiare la loro vacanza a Cape Cod con un viaggio a Capri. I viaggiatori americani sarebbero una manna per le economie locali del continente e per i gruppi alberghieri internazionali, come Marriott International Inc, InterContinental Hotels Group Plc e Accor SA.

ISOLE.

Un ripristino dei voli transatlantici aiuterebbe anche le compagnie aeree come Virgin Atlantic e British Airways (parte di International Consolidated Airlines Group SA). Non solo questo rappresenta una grossa fetta della capacità dei vettori legacy, ma i voli tra Europa e Nord America sono anche molto redditizi. Il crollo dei voli a lungo raggio è uno dei motivi per cui le azioni di IAG, Deutsche Lufthansa AG e Air France-KLM sono rimaste indietro rispetto a quelle degli specialisti di short-hop a basso costo come Ryanair .

DONNE IN SPIAGGIA CON LA MASCHERINA

Eppure, non è chiaro quanti americani vorranno, o saranno in grado, di viaggiare in Europa. La settimana scorsa, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha emesso avvisi di "Non viaggiare" per circa l'80% delle nazioni del mondo, comprese molte in Europa.

Il problema più grande per l'Unione, tuttavia, è che la maggior parte dei turisti in Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna durante le loro stagioni estive di punta provengono da altri paesi dell'Europa occidentale, secondo Richard Clarke, un analista di Bernstein. Gli americani sono più propensi a prenotare vacanze in località caraibiche più vicine che in destinazioni mediterranee.

vaccino coronavirus

Affinché il turismo europeo si riprenda veramente, le restrizioni devono essere rimosse nei paesi che sono grandi esportatori di turisti in cerca del sole estivo, come la Gran Bretagna e la Germania.

Il Regno Unito ha annunciato un sistema a semaforo, con i britannici in grado di viaggiare in paesi "verdi" senza la necessità di quarantena al loro ritorno.

MAIORCA TURISTI TEDESCHi 13

Gli arrivi da aree ad alto rischio designate "ambra" e "rosse" saranno soggetti a restrizioni più severe. Il governo dovrebbe annunciare ulteriori dettagli la prossima settimana, e questo potrebbe aprire i viaggi internazionali dal 17 maggio. Ma i dettagli saranno importanti: i paesi sulla lista ambra sarebbero ancora scomodi e costosi per molte famiglie, poiché al ritorno dovrebbero stare in quarantena per 10 giorni e fare più test Covid.

roma senza turisti

La Germania non ha un vero e proprio divieto di viaggio, ma la situazione non è nemmeno chiara. Per esempio, anche se i tedeschi possono già visitare l'isola di Maiorca, sono scoraggiati dal fare vacanze in Grecia. Di conseguenza, alcuni paesi stanno prendendo in mano la situazione. La Grecia aprirà completamente al turismo per coloro che sono stati vaccinati o che sono recentemente risultati negativi al virus, a partire dalla metà di maggio.

la pandemia affossa il turismo

Naturalmente, questo timido sblocco potrebbe essere annullato da nuove varianti di Covid e da misure per prevenire nuove ondate di infezioni da paesi come l'India. Il mese scorso il segretario alla salute del Regno Unito Matt Hancock ha sollevato la possibilità che i britannici abbiano bisogno di una terza dose di vaccini, per proteggersi dai nuovi ceppi, prima di poter viaggiare a livello internazionale. Un tale piano fermerebbe la stagione dei viaggi che si avvicina rapidamente.

turismo citta' d'arte coronavirus

Può essere un raro barlume di speranza, ma un'invasione di vacanze americane non sarà sufficiente a salvare l'estate europea.

