TURISTI, BENVENUTI IN ITALIA – SICCITÀ, INCENDI, FUNIVIE CHE CROLLANO: NELLE ULTIME ORE IN QUESTO DISGRAZIATO PAESE STA SUCCEDENDO DI TUTTO – A VIESTE UN ENORME ROGO STA DEVASTANDO UN BOSCO NEI PRESSI DI UN VILLAGGIO TURISTICO: CI SONO MILLE PERSONE IN FUGA – A CORTINA SI SGANCIA LA FUNIVIA IN TOFANA: PANICO PER UNA TRENTINA DI PASSEGGERI - IERI LA MINISTRA SANTANCHÈ HA DETTO CHE IL TURISMO VALE TRA IL 10 E IL 13% DEL PIL. SE CONTINUA COSÌ, TRA POCO SARÀ ZERO…

FUNIVIA SI SGANCIA A CORTINA D'AMPEZZO

daniela santanche

SANTANCHÈ, TURISMO VALE TRA IL 10 E IL 13% DEL PIL

(ANSA) - ''Avviso ai naviganti. Il turismo vale tra il 10 e il 13% del Pil e nel 2024 è il settore cresciuto di più''. Lo scrive su X la ministra Daniela Santanchè commentando lo studio McKinsey pubblicato da Il Sole 24 ore.

VASTO INCENDIO NEL BOSCO DI BAIA SAN FELICE SUL GARGANO: PIÙ DI 1.000 TURISTI IN FUGA

Estratto da www.rainews.it

funivia si sgancia a cortina dampezzo 3

Un vasto incendio è scoppiato alle prime luci dell'alba di oggi nel bosco adiacente Baia San Felice a Vieste, nel Foggiano. Sul posto, da alcune ore, stanno operando squadre dei vigili del fuoco, uomini dell'Arif e volontari della protezione civile. A causa del forte vento e della difficoltà di intervenire via terra è stato chiesto l'intervento di un Canadair.

A causa dell'incendio è stato chiuso un tratto della strada provinciale 53, la litoranea che collega Mattinata a Vieste. Il centro garganico puo' essere comunque raggiunto attraverso la strada interna, detta della Montagna.

A preoccupare anche la situazione di una struttura turistica della zona. Sono circa un migliaio i turisti ospiti del villaggio Baia dei Campi, a Vieste nel Foggiano, che stanno lasciando la struttura turistica minacciata da un grosso incendio scoppiato questa mattina nei boschi di Baia San Felice. Il forte vento, infatti, sta spingendo le fiamme minacciando il villaggio. I turisti che sono stati evacuati saranno ospitati in altre due strutture turistiche e una parte in una palestra scolastica che è stata allestita a Vieste dal Comune. […]

incendio a vieste 4

CORTINA, SI SGANCIA LA FUNIVIA IN TOFANA: TERRORE PER 30 PASSEGGERI IN CABINA

Estratto dell’articolo di Federico Garau per www.ilgiornale.it

Si sono vissuti attimi di panico a bordo di una cabina della funivia "Freccia del Cielo" sulle Tofane, proprio sopra Cortina d'Ampezzo, con 30 passeggeri rimasti sospesi nel vuoto per oltre tre ore dopo un improvviso scivolamento dovuto presumibilmente a un guasto elettronico.

incendio a vieste 3

[…] il mezzo avrebbe avuto un problema alla stazione di partenza, sganciandosi e provocando un effetto di scivolamento repentino verso il basso che ha scatenato il panico tra i turisti: per loro fortuna il freno di emergenza è entrato prontamente in funzione in modo corretto, anche se prima di poter tornare a terra i presenti hanno dovuto attendere oltre 3 ore.

I fatti […] si sono verificati nel pomeriggio della scorsa domenica 21 luglio. Sono all'incirca le ore 16.00, quando in cabina salgono circa una trentina di turisti di ritorno da un'escursione in alta quota. Tutto sembra procedere per il meglio, fino a quando, poco dopo la partenza, il mezzo si sgancia in modo violento e repentino, causando un effetto di caduta libera. A bordo, in modo comprensibile, si scatena il panico: per fortuna il freno entra in funzione correttamente, anche se il suo azionamento provoca di conseguenza l'oscillazione della cabina.

funivia si sgancia a cortina dampezzo 4

Il dondolamento contribuisce a creare ancora più scompiglio tra i passeggeri: tanti riferiscono che si sono verificate vere e proprie scene di isteria […]

I tecnici della funivia entrano prontamente in azione e tentano di riportare la calma a bordo, spiegando la situazione e anticipando in che modo avrebbero operato per riportare tutti a terra sani e salvi. Le operazioni di discesa verso il basso riprendono con cautela, ma lungo il tragitto si verificano almeno altri due episodi di scivolamento che scatenano una recrudescenza del panico. A rendere il tutto ancora più complesso anche il maltempo che si è registrato in quota, con lo scoppio di un temporale che aveva causato il blocco dell'impianto proprio poche ore prima dell'episodio.

Sono state necessarie quasi tre ore e mezza per completare la procedure di recupero e far scendere i 30 passeggeri sul piazzale dello stadio del ghiaccio. […]

incendio a vieste 1 funivia si sgancia a cortina dampezzo 1 incendio a vieste 2