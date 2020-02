TURISTI O FANTASMI? – A ROMA CI SONO PIÙ DI 13 MILIONI DI VISITATORI CHE NON VENGONO CLASSIFICATI: È UN NUMERO ENORME, SE SI CONSIDERA CHE EQUIVALE AL 55,9% DEL TOTALE DELL’OFFERTA DI AFFITTI BREVI ONLINE - LE STIME UFFICIALI PARLANO DI 43 MILIONI, ED È EVIDENTE CHE SOMMANDO QUELLE IN NERO LA SITUAZIONE È INSOSTENIBILE…

Da www.ansa.it

roma

Oltre 13 milioni di presenze fantasma (cioè non calcolate dalle statistiche ufficiali del turismo quindi non classificate e irregolari) tra gli affitti brevi a Roma, pari al 55,9% dell'offerta online complessiva. E' la stima prudenziale che emerge dal rapporto sul sommerso ricettivo a Roma realizzato da Sociometrica per l'Ente bilaterale del turismo del Lazio (Ebtl) che parla di situazione "insostenibile".

TURISTI ROMA 3

Secondo le stime ufficiali alberghiere ed extralbeghiere le presenze annue a Roma sono 43 milioni 550 mila: quelle in nero incidono per oltre il 30% portando il dato totale a 57 milioni 116 mila. "È impossibile amministrare una metropoli - spiega il presidente dell'Ebtl Tommaso Tanzilli - senza conoscere la quantità effettiva di fruitori dei suoi servizi pubblici (dai trasporti alla raccolta dei rifiuti, dal traffico alla pubblica sicurezza). Siamo di fronte a un fenomeno che non crea occupazione né investimenti: case di proprietà per la maggior parte gestite da società di property management con pochi addetti e l'uso di molti mezzi di automazione. Non è sharing economy. È un'impresa a tutti gli effetti che ci auguriamo sia tassata come è giusto"

turisti cinesi con la mascherina a roma 5 ROMA TURISTI COLOSSEO roma ROMA TURISTI 1 UNA COPPIA DI TURISTI SI APPARTA TRA I FORI IMPERIALI A ROMA E INIZIA A FARE SESSO turisti cinesi con la mascherina a roma 4 turisti con centurioni a roma turisti cinesi con la mascherina a roma 1 turisti cinesi con la mascherina a roma 6