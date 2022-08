25 ago 2022 18:05

TURISTI PREDONI - UN GRUPPO DI VACANZIERI È STATO CONDANNATO A PAGARE UNA MULTA DA MILLE EURO PER AVER RUBATO 6 CHILI DI SABBIA BIANCA DI CABRAS - QUANDO SONO STATI FERMATI, SI SONO GIUSTIFICATI DICENDO CHE SAREBBE SERVITA "PER L'ACQUARIO" - OLTRE AL FURTO DELLA SABBIA DELLE DUNE, IN SARDEGNA PREOCCUPA ANCHE LA PESCA DI RICCI DI MARE, IN VIOLAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO PER CONTRASTARE IL RISCHIO DI ESTINZIONE…