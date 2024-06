21 giu 2024 18:45

DI TUTTA L'ERBA, I FASCI – GRAN CASINO PER LA FRASE DEL CAPOGRUPPO DI FRATELLI D’ITALIA A VERONA, MASSIMO MARIOTTI, CHE IN AULA HA DETTO: “IO E IL MIO CAMERATA VOTIAMO A FAVORE”. IL “CAMERATA” IN QUESTIONE È LEONARDO FERRARI, ALTRO CONSIGLIERE MELONIANO – MARIOTTI IN PASSATO AVEVA INVIATO UNA MAIL CON L’INDIRIZZO DEL COMUNE, IN CUI INVITAVA I CAMERATI A UNA CENA COMUNITARIA INDICANDO IL DRESS CODE CON "E' GRADITA LA CAMICIA NERA" - IL VECCHIO POST: "L'UNICA REPUBBLICA È QUELLA SOCIALE"