TUTTA COLPA DELLA GNOCCA (DI LEI) – C'E' UNA DONNA DIETRO LA SEPARAZIONE TRA LIAM HEMSWORTH E MILEY CYRUS: L'EX DIVA DI DISNEY NON HA MAI NASCOSTO DI ESSERE UNA PERSONA "FLUIDA" (DA RIHANNA A CARA DELEVIGNE) E NON MOLTO TEMPO FA È STATA PAPARAZZATA MENTRE SLINGUAZZAVA LA BLOGGER KAITLYNN CARTER – LA SCORSA SETTIMANA LE DUE SVACANZANO ALLACCIATE SUL LAGO DI COMO (VIDEO + HOT GALLERY)

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

miley cyrus e kaitlynn carter 7

Di essere una "queer person", ovvero una persona libera da limitazioni sessuali, Miley Cyrus l'ha più volte ribadito. E dietro alla sua rottura con il marito Liam Hemsworth, sposato lo scorso 23 dicembre, adesso spunta infatti una donna, Kaitlynn Carter, 30enne blogger statunitense, ex di Brody Jenner, figlio di Bruce.

miley cyrus e liam hemsworth

A documentare la bella intesa tra le due ci sarebbero alcune foto delle vacanze in Italia, compreso un bacio a bordo piscina (pubblicato da People e TMZ). Stando a quanto riporta Tmz anche Kaitlynn è single da poco, avrebbe lascaito Brody all’inizio di questo agosto, in concomitanza quindi con la separazione tra Miley e Liam.

miley cyrus e kaitlynn carter 3

Non c'è dubbio che la bella Miley abbia sempre tenuto un profilo sui generis in quanto a relazioni: "L'amore non ha nulla a che fare con il genere e con l'identità sessuale..." aveva dichiarato pochi mesi fa a Vanity Fair America: "La gente si innamora delle persone, non del genere...". Affermazioni sulle quali probabilmente Liam Hemsworth non si è trovato del tutto d'accordo. "Il cambiamento è inevitabile", ha infine scritto poche ore fa la Cyrusi su Instagram accanto ad una serie di foto dalle Dolomiti...".

Da "www.huffingtonpost.it"

“Io e Miley ci siamo separati. le auguro solo salute e felicità per il futuro”, così l’attore Liam Hemsworth ufficializza su Instagram la fine del matrimonio con la cantante Miley Cyrus, a soltanto 8 mesi dal fatidico sì.

MILEY CYRUS LESBO-CHIC

“Questa è una faccenda privata e non ho rilasciato e non ho intenzione di rilasciare commenti a giornalisti o media. Qualsiasi citazione riportata attribuita a me è falsa. Pace e amore”, ha scritto Hemsworth sul social network.

Le parole dell’attore giungono dopo che, nei giorni scorsi, la notizia della fine del matrimonio tra lui e la pop star era stata data dal giornale People. “Non è stata uno choc per le persone che sono con loro ogni giorno...

miley cyrus e kaitlynn carter 2

Tutti pensavano che fossero una coppia “perfetta”, ma avevano molti problemi”, ha rivelato una fonte alla testata. Sembrerebbe che i due, prima della rottura definitiva, avessero cercato di risolvere le tensioni e che la loro crisi, stando a quanto riporta il Daily Mail, fosse nota da qualche settimana.

MILEY CYRUS LESBO-CHIC

“Non erano sulla stessa lunghezza d’onda su molte cose fondamentali che fanno funzionare una relazione. Non è affatto sorprendente”, aveva aggiunto l’insider. A poche ore di distanza dall’annuncio della separazione, Miley Cyrus era stata fotografata in vacanza in Italia con la blogger Kaitlynn Carter, ex moglie del modello Brody Jenner.

liam hemsworth

Le due erano state immortalate mentre si scambiavano un bacio, anche se non c’è alcuna conferma o dichiarazione circa una loro possibile relazione.

MILEY CYRUS LESBO-CHIC MILEY CYRUS LESBO-CHIC cara delevingne e miley cyrus miley cyrus 7 miley cyrus 1 miley cyrus nuda miley cyrus molesta una bambola miley cyrus by terry ruchardson 1 MILEY CYRUS 3 miley cyrus per david lachapelle copia miley cyrus miley cyrus agli mtv awards miley cyrus 1 miley cyrus by terry richardson (2) miley cyrus by terry richardson miley cyrus by terry richardson rihanna miley cyrus 1 rihanna miley cyrus miley cyrus 2 miley cyrus 2 miley cyrus 1 miley cyrus e kaitlynn carter 5 MILEY CYRUS LESBO-CHIC MILEY CYRUS LESBO-CHIC MILEY CYRUS LESBO-CHIC miley cyrus 6 miley cyrus 12 miley cyrus 15 miley cyrus 14 miley cyrus nuda miley cyrus foto rubata miley cyrus jingle ball twerking santa. photos video miley con cintura fallica miley fallo in tour miley per terry richardson miley cyrus by terry richardson 9 miley al latte miley ciuccia mammelle miley cyrus vancouver 3 miley cyrus by terry richardson 6 miley cyrus by terry richardson 17 miley cyrus by terry richardson 5 miley cyrus by terry richardson 11 miley cyrus by terry richardson 10 MILEY CYRUS A IHEART RADIO MUSIC FESTIVAL MILEY CYRUS WRECKING BALL MILEY CYRUS HANNAH MONTANA MILEY CYRUS WRECKING BALL MILEY CYRUS A IHEART RADIO MUSIC FESTIVAL ABBRACCIA BRITNEY SPEARS MILEY CYRUS A IHEART RADIO MUSIC FESTIVAL CON KHLOE E KOURTNEY KARDASHIAN E KENDALL E KYLIE JENNER MILEY CYRUS BY TERRY RICHARDSON MILEY CYRUS BY TERRY RICHARDSON MILEY CYRUS NUDA CON COPRICAPEZZOLO AUTOSCATTO MILEY CYRUS NUDA jpeg MILEY CYRUS BY TERRY RICHARDSON MILEY CYRUS EMA AMSTERDAM MILEY CYRUS EMA AMSTERDAM MILEY CYRUS EMA AMSTERDAM MILEY CYRUS EMA AMSTERDAM LIBRO DI MILEY CYRUS MILEY CYRUS EMA AMSTERDAM free the nipple miley cyrus free the nipple moglie di frankenstein MILEY CYRUS IN LINGERIE VIDEO ADORE YOU MILEY CYRUS LESBO-CHIC MILEY CYRUS LESBO-CHIC Miley Cyrus al concerto di Britney Spears MILEY CYRUS LESBO-CHIC MILEY CYRUS LESBO-CHIC MILEY CYRUS LESBO-CHIC La Cyrus in Wrecking Ball lecca un martello MILEY CYRUS PER VOGUE GERMANIA BY MARIO TESTINO miley cyrus per w magazine miley cyrus for w magazine miley cyrus topless wb oPt Miley Cyrus W MAGAZINE Miley Cyrus in lingerie sulpalco MILEY CYRUS W MAGAZINE FOTORIHANNA E LE ALTRE Pop star sexy Miley Cyrus acrobatica FOTORIHANNA E LE ALTRE Pop star sexy Miley Cyrus stile bondage MILEY CYRUS AL CLUB GAY DI LONDRA concerto miley cyrus a milano 9 miley cyrus miley cyrus terry richardson 8 miley cyrus (17) miley cyrus (2) miley cyrus (5) miley cyrus (18) miley cyrus (20) miley cyrus (21) miley cyrus (23) miley cyrus (22) miley cyrus (25) miley cyrus 9 miley cyrus doccia a porto rico miley cyrus by karl lagerfeld per v magazine 3 miley cyrus by karl lagerfeld per v magazine 4 miley cyrus by karl lagerfeld per v magazine miley cyrus 1 miley cyrus instagram 8 miley cyrus 5 miley cyrus 6 rihanna miley cyrus tom ford miley cyrus braless see through terry richardson photoshoot 23 435x5801 cyrus in topless e tanga art basel miami miley cyrus 1 art basel miami miley cyrus 6 miley cyrus al miami art basel miley cyrus MILEY CYRUS miley cyrus 12 giochi acquatici per miley MILEY CYRUS miley in topless la cyrus nel video tongue tied miley cyrus e katy perry MILEY CYRUS E KATY PERRY MILEY CYRUS E KATY PERRY la cyrus aspira ad essere artista contemporanea miley cyrus in tongue tied miley cyrus in versione bondage MILEY CYRUS IN TOPLESS miley a letto miley cyrus per vmagazine miley cyrus polaroid miley in vasca da bagno miley topless a letto miley cyrus fango miley cyrus mtv awards miley cyrus 2013 miley cyrus mtv music awards miley cyrus 4 miley cyrus 8 miley cyrus vancouver 4 miley cyrus vancouver 7 miley cyrus vancouver 8 miley cyrus vancouver 9 miley cyrus miley cyrus gender fluid miley cyrus milky milky milk tour 12 miley cyrus milky milky milk tour 2 miley cyrus milky milky milk tour 6 miley cyrus milky milky milk tour 9 miley cyrus in latex color carne miley cyrus miley cyrus miley cyrus miley cyrus miley cyrus nuda MILEY CYRUS STELLA MAXVELL MILEY CYRUS

miley cyrus e kaitlynn carter 1