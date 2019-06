DI TUTTA ROMA, UN FASCIO – L’ANPI DENUNCIA ALLA PROCURA DI ROMA CASAPOUND E FORZA NUOVA PER “I NUMEROSI ATTI DI INTIMIDAZIONE, VIOLENZA E APOLOGIA DI FASCISMO COMMESSI RIPETUAMENTE NEGLI ULTIMI TEMPI” – L’ASSOCIAZIONE DEI PARTIGIANI CON L’OCCASIONE CHIEDE PURE DI PROCEDERE CON IL “SEQUESTRO DELLA SEDE DI CASAPOUND A ROMA, OCCUPATA ABUSIVAMENTE”

L'Anpi ha presentato formale denuncia alla procura della Repubblica di Roma contro i movimenti di estrema destra Casapound e Forza Nuova "per i numerosi atti di intimidazione, violenza e apologia di fascismo da queste commessi ripetutamente negli ultimi tempi". Nella denuncia, spiega l'associazione dei partigiani, si chiede, inoltre, di procedere al "sequestro della sede di CasaPound, a Roma, occupata abusivamente".

“La nostra Associazione - commenta Emilio Ricci, legale e Vice Presidente nazionale ANPI - ha ritenuto urgente avviare un'operazione penale perché non sono più tollerabili la presenza e l'attività criminosa di questi gruppi che si pongono in palese contrasto con la Costituzione della Repubblica e con le leggi vigenti in materia di apologia di fascismo, la Scelba e la Mancino. Auspichiamo che si arrivi il prima possibile a sentenze che consentano alle autorità competenti di sciogliere finalmente CasaPound, Forza nuova e le altre organizzazioni affini” .

