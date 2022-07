Marco Vigarani per www.corriere.it

Negli ultimi anni il corpo umano, in particolare quello femminile, è al centro di un’importante dibattito che punta a rivalutarne la bellezza a prescindere dalle imperfezioni che possano renderlo poco in linea con i canoni proposti dallo showbusiness.

Si parla spesso di body positivity ma dare segnali concreti è ancora più importante. Un gesto significativo in queste ore è arrivato da Giulia Provvedi, metà del duo modenese “Le Donatella” insieme alla sorella Silvia. La cantante e showgirl classe 1993 ha infatti pubblicato su Instagram una sua fotografia in bikini in due versioni: la prima con una pelle liscia e perfetta, la seconda mostrando i segni della cellulite sulle gambe.

Successo social

«Con o senza difetti sono sempre io - ha scritto a corredo delle immagini l’artista emiliana -, voi come mi preferite? Giulia 1 o Giulia 2? Quello che penso io è che è sempre più bella una vera imperfezione che una finta perfezione. Perfection does not exist”. Da tempo attiva contro ogni forma di body shaming (la discriminazione di una persona sulla base del suo aspetto fisico) Provvedi ha voluto mostrare pubblicamente i suoi difetti pur potendo nasconderli in pochi istanti con l’utilizzo di un semplice filtro, consapevole di quanto questa scelta possa essere d’aiuto ad altre donne nell’accettazione delle proprie imperfezioni.

L’artista che in passato ha partecipato a programmi come “X Factor” e “L’Isola dei Famosi” ha subito ricevuto apprezzamenti e sostegno per la sua decisione, a partire da quello di alcune colleghe. Questo il commento della showgirl Samantha De Grenet: “Non è l’ imperfezione che ti rende meno bella...semmai un difetto può renderti unica”. L’ex concorrente del Grande Fratello Marina La Rosa ha aggiunto: “Guarda io ti amavo già ma con questo post sei diventata il mio idolo assoluto. Brava, brava e brava!!”.

