TUTTE LE STRADE PORTANO I ROM – A ROMA DUE BABY NOMADI SCIPPANO UN’ANZIANA E POI SI RIFUGIANO NEL CAMPO DOVE VIVONO: QUANDO I POLIZIOTTI SONO ARRIVATI NON HANNO POTUTO FARE NIENTE PERCHÉ IL BOTTINO ERA GIÀ SPARITO – IL CAMPO È CENSITO COME REGOLARE: I RAGAZZINI HANNO STRATTONATO LA DONNA IN UN AUTOBUS E SONO FUGGITI CON LA PENSIONE CHE AVEVA NELLA BORSETTA…

Marco De Risi per www.ilmessaggero.it

campo rom

Troppo semplice rapinare così. Un’anziana è stata scippata della borsa da due nomadi minori che hanno agito a pochi metri dal campo, alla Magliana, dove si sono subito rifugiati. La polizia è arrivata alle baracche ma per gli agenti è stato come cercare un ago in un pagliaio ed i minori criminali l’hanno fatta franca.

le baby rom video ilmessaggero 9

E’ accaduto ieri mattina in via Candoni dove c’è il campo nomadi che è censito come regolare. L’anziana si trovava all’intero di un bus di linea Atac, quando è stata strattonata dai due ”baby” rapinatori che hanno agito quando il mezzo si trovava su via della Magliana all’angolo con via Candoni. La donna ha gridato, terrorizzata per quanto stava accadendo: nella borsa aveva la pensione.

le baby rom video ilmessaggero 8

L’autista ha fermato il mezzo ed ha telefonato alla polizia. Ma per i minorenni è stato un gioco da ragazzi, in pochi minuti si sono rifugiati nel campo. Sembra che non sia il primo episodio del genere ma, invece, un modus operandi da parte di qualche nomade che sa di rimanere impunito usando questa tecnica per delinquere.

blitz al campo nomadi di castel romano 8 le baby rom in azione BABY LADRE ROM IN AZIONE NELLA METRO DI ROMA BABY ROM RAPINA CHOC ROMA BABY LADRE ROM IN AZIONE NELLA METRO DI ROMA la fuga delle baby rom le baby rom in azione le baby rom video ilmessaggero 1 le baby rom video ilmessaggero 3 le baby rom video ilmessaggero 10 le baby rom video ilmessaggero 2 le baby rom video ilmessaggero 5 le baby rom video ilmessaggero 4 le baby rom video ilmessaggero 6 blitz al campo nomadi di castel romano 7 le baby rom video ilmessaggero 7 blitz al campo nomadi di castel romano 6 blitz al campo nomadi di castel romano 2 blitz al campo nomadi di castel romano 3 blitz al campo nomadi di castel romano 4 blitz al campo nomadi di castel romano 5 blitz al campo nomadi di castel romano 9