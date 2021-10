TUTTE LE STRADE PORTANO AI ROMANOV - TRA OLIGARCHI RUSSI, IL FILOSOFO DUSIN E IL BARONE NERO JONGHI LAVARINI, LA RETE GEOPOLITICA DI GEORGE ROMANOV, L’“ULTIMO ZAR DELLA RUSSIA”, CHE HA SPOSATO A SAN PIETROBURGO L’ITALIANA REBECCA BETTARINI (FIGLIA DI UN IMPORTANTE AMBASCIATORE), ROMANZIERA CON UN PASSATO IN FINMECCANICA – I RAPPORTI DI ROMANOV CON L’OLIGARCA MALOFEEV ACCUSATO (LUI NEGA) DI ESSERE UN SOSTENITORE ATTIVO DELLA LEGA DI SALVINI E I CONTATTI CON JONGHI LAVARINI E CON GIANLUCA SAVOINI, LO SHERPA DEL CAPITONE PER GLI AFFARI MOSCOVITI…

JACOPO IACOBONI per lastampa.it

George romanov nozze

Per molti, è stato il matrimonio da sogno italo-russo, celebrato dalla chiesa ortodossa tra icone russe e stile Fabergé. Per pochi, invece, si tratta del culmine, romanzesco ma ben reale, di un contesto di operazioni d’influenza russe in Europa, e in Italia, che lambiscono l’estrema destra europea e italiana, dietro l’affascinante paravento propagandistico della storia che è stata venduta: il favolesco “ritorno dei Romanov”. La Stampa è infine in grado di raccontare qualcosa di più prosaico sulle nozze tra l’ultimo erede dei Romanov, il granduca George Mikhailovich Romanov, e l’Italiana Rebecca Bettarini, avvenuto nella cattedrale di Isacco a San Pietroburgo il 2 ottobre scorso.

George romanov JONGHI LAVARINI

Dei due sposi si sa che lui è il secondo in linea di successione al trono russo dopo la madre (Maria Vladimirovna di Russia; il padre è il principe Principe Franz Wilhelm di Prussia), e è titolare del rango di Zarevich (il principe ereditario al trono). Di lei, Rebecca Bettarini, che è figlia di un importante ambasciatore italiano, che ha vissuto in Zaire, Venezuela, Iran, Parigi e Bruxelles, dove i due sposi si sono conosciuti.

Bettarini nel 2013 fu messa a capo tra l’altro della Russian Imperial Foundation, la fondazione creata da Romanov nell’anniversario dei 400 anni della dinastia. Bettarini è stata per dodici anni una dirigente di Finmeccanica, azienda italiana strategica in Europa nel comparto militare e d’intelligence (scrive anche interessanti romanzi sotto lo pseudonimo di Georgina Perosch, in cui il tema centrale è lo spionaggio: ne abbiamo letto uno, La dea della bellezza, nel quale racconta di una miss Venezuela che viene ingaggiata dalla Cia per uccidere il suo presidente).

George romanov JONGHI LAVARINI

Romanov è un importante dirigente di Norilsk Nikel, un gruppo minerario da 33 miliardi di dollari, diviso e conteso tra il fondatore Vladimir Potanin (che ne detiene il 30,4%) e Oleg Deripaska, che con Rusal ne controlla il 27,8 per cento (Deripaska, plurisanzionato in Occidente, è una delle figure centrali dell’operazione di interferenza della Russia sulle elezioni americane del 2016).

Ma altri particolari meritano di essere messi in fila. Alcuni noti: alle nozze reggeva a turno la tiara degli sposi Konstantin Malofeev, uno degli oligarchi sanzionati da Stati Uniti ed Europa, a cui è tuttora vietato viaggiare in Europa perché accusato di aver finanziato i separatisti filorussi in Donbass durante la guerra in Ucraina, e di sostenere in vario modo le destre conservatrici europee. Malofeev è stato anche accusato (lui nega) di essere un sostenitore attivo della Lega di Matteo Salvini.

George romanov rebecca bettarini 33

Il catering delle nozze è stato offerto da Yevgheny Prigozhin, lo “chef del Cremlino”, ma soprattutto un altro oligarca sanzionato l’anno scorso perché considerato dall’Unione europea (e da un report della Commissione intelligence del Senato americano) il capo del Wagner Group, il gruppo di mercenari russi che hanno combattuto in teatri di guerra, materiale o ibrida, in Crimea, Siria, Libia, Centroafrica (Prigozhin tra l’altro è il capo dell’IRA, la Internet Research Agency, la cosiddetta troll factory di San Pietroburgo che, nel Mueller Report, è considerata senza dubbi, e con diverse evidenze forensi, la centrale responsabile di una serie di interferenze e attacchi di disinfo ops nella campagna elettorale americana del 2016, che portò all’elezioni di Donald Trump).

George romanov rebecca bettarini 29

Tra gli ospiti in chiesa, fotografato in impeccabile abito con reggicoda, c’era anche il filosofo Alexandr Dugin, il teorico del sovranismo eurasiano, figlio di un funzionario del KGB, idolatrato dalle destre di mezza Europa, e in tour in Italia nella stagione dei populisti Lega e M5S al potere. Tra parentesi, la Russian Imperial Foundation di cui Bettarini era direttrice ha, tra l’altro, una partnership con Tsaargrad tv, tv diretta appunto da Dugin.

George romanov rebecca bettarini 27

Nulla di male, naturalmente, in questa rete di amicizie e relazioni di estrema destra e ultraconservatrici: se non fosse che siamo nel pieno delle operazioni d’influenza geopolitica del Cremlino in Europa, e bisognerebbe almeno saperlo. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha chiarito che le nozze «non sono nell’agenda del Cremlino». Ma chiunque a San Pietroburgo sa che George Romanov è andato in giro per anni in Europa fregiandosi dell’amicizia di Putin, come una specie di ambasciatore informale. Al matrimonio, era presente tra gli altri la portavoce del ministro degli Esteri Sergey Lavorv, Maria Zakharova. Romanov stesso tiene a chiarire in ogni occasione che il ritorno dei Romanov sul trono non è minimamente all’ordine del giorno. Al contrario, Putin sta ripristinando il triangolo ortodossia-mito dello zarismo-Cremlino, nell’unica logica imperiale: la sua.

savoini salvini

C’è di più, altri dettagli finora ignoti o ignorati, che dicono moto dell’amore di Romanov per l’Italia. Grazie ad amici in Toscana (terra amatissima, con l’Umbria, da russi potenti come Alexander Lebedev e Vladimir Yakunin), ha acquistato delle proprietà a Celle sul Rigo, all’inizio della val d’Orcia, nel comune di San Casciano dei Bagni. Ma per farsi raccontare la sua rete è utile andare a Milano, dove ancora ricordano bene il viaggio milanese di Romanov nel 2016. Il 26, 27, 28 gennaio, Romanov ebbe una serie di incontri istituzionali, con l’allora Regione Lombardia guidata dalla Lega (fu ricevuto dal presidente Roberto Maroni e dall’assessore Giulio Gallera), e rappresentanti di Assolombarda e Confindustria.

George romanov rebecca bettarini 21

Si faceva accompagnare a Milano dal nobile milanese Mario Filippo Brambilla di Carpiano, da monsignore Dimitri Fantini (archimandrita della Chiesa Ortodossa di Via Giulini a Milano) e da un uomo che oggi è salito alla ribalta delle cronache (dopo l’inchiesta di Fanpage, da cui è scaturita un’indagine per presunto finanziamento illecito a Fratelli d’Italia e riciclaggio): il barone e immobiliarista Roberto Jonghi Lavarini.

SAVOINI DUGIN

L’evento clou si tenne allo studio legale Grimaldi, con un centinaio di ospiti, imprenditori e investitori italiani, di cui possediamo una lista non completa, venuti a dialogare con Romanov. Lo stesso Jonghi Lavarini, sul suo blog, per raccontare della visita di Romanov riproduce il pdf di una cronaca di giornale in cui si dice che Romanov, a Milano, «ha ufficializzato il suo rapporto di collaborazione con Lombardia-Russia, ed i suoi satelliti in Liguria e Piemonte, la più grande, storica ed organizzata associazione culturale filo-russa in Italia, presieduta da Gianluca Savoini, giornalista esperto di geopolitica». Savoini non è stato reperibile per un commento.

aleksandr dugin 6

George romanov rebecca bettarini matrimonio di rebecca virginia bettarini con george mikhailovic ph andrea cianferoni 22 matrimonio di rebecca virginia bettarini con george mikhailovic ph andrea cianferoni 20 matrimonio di rebecca virginia bettarini con george mikhailovic ph andrea cianferoni 30 matrimonio di rebecca virginia bettarini con george mikhailovic ph andrea cianferoni 1 matrimonio di rebecca virginia bettarini con george mikhailovic ph andrea cianferoni 19 matrimonio di rebecca virginia bettarini con george mikhailovic ph andrea cianferoni 24 George romanov rebecca bettarini 2