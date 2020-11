TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMI RAIN: "SONO UNA PORNOSTAR E GUADAGNO SOMME A CINQUE CIFRE DURANTE LA PANDEMIA. I CLIENTI SONO PIÙ AVIDI DI CONTENUTI A TUTTE LE ORE DEL GIORNO E DELLA NOTTE PERCHE’ SONO ANSIOSI, ANNOIATI E... " - "AVEVO 25 ANNI QUANDO HO INIZIATO A FARE HARDCORE, E GIÀ ERO CONSIDERATA VECCHIA. ADESSO NE HO 32. ECCO LA MIA ARMA SEGRETA" - E POI RICORDA CHE I SUOI PRODOTTI (MASTURBATORI A COPPA) SONO VENDUTI NEI NEGOZI - VIDEO

Jenny Powers per https://it.businessinsider.com/

L’industria del porno non è regolata, per cui non c’è stata una chiusura ufficiale quando il Covid-19 ha colpito. Le riprese qui in California sono state interrotte nella terza settimana di marzo, ma è stato più come un gentile suggerimento — non è che facciamo parte della Screen Actor’s Guild o altro. Però, se imprese e ristoranti sono costretti a chiudere i battenti non è probabilmente il miglior momento per girare una gang bang.

romi rain 5

Poi, vieni considerata una veterana, come me. Avevo 25 anni quando ho iniziato a fare hardcore, e già ero considerata vecchia per iniziare. Adesso ne ho 32.

Quando avevo 19 anni, ogni tanto posavo nuda per un sito chiamato Model Mayhem. Mi piace così tanto fare la modella e danzare che un giorno mi sono svegliata e sono andata a fare un’audizione in un locale di striptease di Los Angeles chiamato 4Play e sono diventata una spogliarellista. Ho imparato quanto sia importante fare conversazione e creare un’atmosfera grazie a quei miei giorni nello strip club. Personalmente, non mi sono mai seduta in braccio a nessuno. Mi sono sempre seduta di fianco per iniziare una vera conversazione. Così, se finivamo nella VIP room, limiti e rispetto erano già definiti da un po’.

Facevo ancora la modella e la spogliarellista quando sono stata contatta per “The Playboy Morning Show”, che mi ha portato a essere sul sito di live cam di Playboy Live a 23 anni, e mi sono divertita molto. Da lì, ho lavorato per Playboy TV, tecnicamente la mia prima esperienza di soft porno. Ho iniziato a esibirmi da sola per un paio di siti e sono apparsa su un paginone centrale di Hustler pubblicato nel 2013. Avevo ormai 25 anni e ho contattato un’agenzia molto nota nel settore affinché mi rappresentasse. È così che ho iniziato a lavorare nei film per adulti. Il resto è storia.

romi rain 3

Alcuni dei miei numeri prevedono che resti sospesa in aria o permetta a chiunque di prendermi ripetutamente a schiaffi. Ho anche una lista degli appena 20-30 uomini con cui voglio lavorare. Nel settore sono ritenuta una diva, ma in fondo sto solo proteggendo me stessa. Il movimento #MeToo e i social media ci hanno permesso di dire più spesso di no e aiutato a rendere il settore più sicuro estromettendo le persone per i loro comportamenti sbagliati.

romi rain 11

Non mi pento di essere entrata nel settore; mi ha portato a una vita migliore di quella che mi sarei mai aspettata. Ho presentato gli AVN Awards del 2019, detti anche gli “Oscar del porno”, i miei prodotti sono venduti nei negozi (Fleshlight ha sviluppato dei masturbatori a coppa modellati direttamente sulle mie parti intime da cui ottengo un reddito mensile), ho fatto spogliarelli in Italia e ora ho la possibilità di guadagnare parlando e scuotendo le tette da casa.

romi rain 21

I film non ti danno entrate residue, a meno che non si abbia una quota nel film, e il 95% di noi non ce l’ha. Devo ammettere che le ragazze in webcam erano davvero un passo avanti, perché il contenuto è veramente re.

Più di ogni altra cosa, questa pandemia ha dimostrato il nostro valore come creatori di contenuti. Io gestisco il mio proprio sito vietato ai minori e sono testimonial del marchio Cam4. Sono inoltre su Pornhub, OnlyFans, MiniVids, Clips for Sale e gioco anche ai videogames in diretta streaming su Twitch.

Sono una “one-woman show” in quanto a creazione di contenuti: faccio riprese, editing e caricamento. È un momento fantastico per interagire direttamente con le persone e ha contribuito a renderci più umani come performer. La mia arma segreta di intrattenitrice per adulti è il dono della parlantina. Mi piace chiacchierare e i lunghi discorsi sconci richiedono decisamente un certo grado di abilità e creatività.

Come in ogni altro lavoro semini ciò che raccogli, e se ti diverti troppo, probabilmente non stai facendo il tuo lavoro al meglio delle tue capacità.

romi rain 1

In quanto attori, dobbiamo fare e pagarci esami completi delle urine e del sangue ogni 14 giorni per assicurarci di essere sani. Sono 165 dollari a volta non coperti dall’assicurazione. Nella maggior parte dei casi, dobbiamo anche pagarci il guardaroba. Un ragazzo può indossare la stessa identica maglietta in una dozzina di scene, ma le donne devono essere diverse dalla testa ai piedi in ogni scena, per cui abbiamo molte più spese generali.

Prima del Covid-19, una giornata di lavoro media prevedeva la sveglia presto per fare la doccia, rasarsi e spazzolarsi. All’arrivo sulle riprese bisogna compilare dei documenti, quindi di solito mi faccio truccare. Poi, facciamo degli scatti detti ‘pretty girls’ e delle foto con altri artisti. Le stesse scene di sesso sono estremamente tecniche e per ogni posizione ci vogliono tra i due e i cinque minuti. Dopo, potrebbe essere il caso di altre foto e poi, per concludere, si mostra la carta d’identità alla telecamera per controllare età e vero nome, e si conferma verbalmente che ci si è esibiti di propria volontà e si è stati trattati correttamente.

romi rain 2

Gli attori sono pagati un forfait a scena. Ma spesso si vene pagati per una scena alla volta durante una giornata lavorativa dalle 9 alle 17.

romi rain 18

Le donne sono pagate un po’ più a scena dai 700 ai 3.000 dollari a seconda delle esigenze), ma gli uomini possono lavorare di più perché ci sono più donne tra cui scegliere. Per un uomo è un lavoro fisicamente duro, ma se riesce a essere puntuale e a controllare il suo membro, la sua carriera potrebbe durare più anni rispetto a quella media di una donna, a meno che non si faccia una cattiva reputazione.

È da sei mesi che non giro una scena hardcore con un’altra persona e, onestamente, non riesco a prevedere quando sarò di nuovo sul set di qualcun altro. Inoltre, ho guadagnato più soldi negli ultimi sei mesi girando contenuti per OnlyFans e con la webcam di quanto ho guadagnato in tutto il mio primo anno di riprese sul set dei porno praticamente cinque giorni di fila alla settimana.

romi rain 17

In questi giorni, le ore del giorno in cui lavoro dipendono davvero dal fatto che io abbia in mente un progetto o un obiettivo finanziario. Potrei lavorare ogni giorno tutto il giorno, o prendermi molti giorni di pausa. A volte è facile quanto farmi semplicemente una foto con il telefono o accendere la mia webcam. Le riprese casalinghe più elaborate e dettagliate possono richiedere ore di preparazione, analisi, caricamento e editing.

Poter lavorare il tanto o il poco che voglio è sia un bene sia un male, perché alcuni giorni sento che avrei potuto fare di più; ma prendersi delle pause è incredibilmente importante.

Le mie entrate mensili hanno cinque cifre — ma quanto queste cifre crescono dipende davvero da me. Mi sembra che la pandemia abbia reso i clienti addirittura più avidi di contenuti a tutte le ore del giorno e della notte, dato che sono ansiosi, annoiati e non vogliono pensare allo stato delle cose.

romi rain 14

Non so quando, ma sono certa che l’industria del porno si riprenderà. Insomma, circa un quarto delle ricerche in internet da cellulare sono per contenuto pornografico. Milioni di persone consumano giornalmente i nostri contenuti, e nonostante tutti noi siamo trattato come ‘colei che non deve essere nominata’, le persone ci conoscono e ci apprezzano, questo è certo. Altrimenti non avrei un lavoro.

romi rain 13