10 nov 2021 20:15

TUTTI 'STI CHILOMETRI E POI LA MADONNA DI MEDJUGORJE NON PROTEGGE MANCO DAL VIRUS - È FINITO MALE IL PELLEGRINAGGIO DI ALCUNI OVER 60 DA SASSARI ALLA BOSNIA: SEI DI LORO, NON VACCINATI, SONO TORNATI IN ITALIA POSITIVI E ORA SI TROVANO IN OSPEDALE IN CONDIZIONI SERIE - ERANO PARTITI SENZA PARTICOLARI PRECAUZIONI, NONOSTANTE IL PAESE DELL'EX JUGOSLAVIA SIA NEL PIENO DI UNA NUOVA ONDATA DI COVID…