TUTTI BUONI MOTIVI PER ESSERE FELICITY – LA HUFFMAN È ENTRATA IN UN CARCERE DI “LUSSO” PER SCONTARE I 15 GIORNI DI DETENZIONE: A PARTE IL FATTO CHE AVRÀ A DISPOSIZIONE UN ROTOLO DI CARTA IGIENICA E TRE MUTANDE ALLA SETTIMANA, LA STAR DI "DESPERATE HOUSEWIVES" POTRÀ PRENDERE IL SOLE, FARSI SISTEMARE I CAPELLI E GUARDARE LA TV…

Angela Vianiello per "www.foxlife.it"

Felicity Huffman è stata condannata a settembre a trascorrere un periodo di 14 giorni in prigione per lo scandalo delle ammissioni scolastiche in cui è rimasta coinvolta insieme a Lori Laughlin, ma le condizioni della detenzione non sono particolarmente dure.

La star di Desperate Housewives ha cominciato a scontare la pena martedì 15 ottobre presso la Federal Correctional Institution Dublin nella nord della California: si tratta di un istituto a regime di bassa sicurezza cui i legali dell’attrice hanno ottenuto che fosse assegnata. Questa sarà la prima parte della pena stabilita dal giudice Talwani, che prevede un successivo periodo di un anno in libertà vigilata, 250 ore di servizio pubblico e il pagamento di una multa da 30mila dollari.

L’anno scorso, la Huffman era stata una delle 50 persone, tra attori e dirigenti di alto livello, arrestate in uno scandalo a scala nazionale negli Stati Uniti che ruotava attorno alle ammissioni scolastiche nei college di maggior prestigio. I vari accusati hanno pagato somme ingenti per assicurare l’ammissione dei figli in università di prestigio come Yale, Stanford, Georgetown e la USC, e l’ex Lynette Scavo in particolare ha sborsato ben 15mila dollari per garantire alla figlia Sofia Grace di poter studiare a Stanford.

Fortunatamente per l’attrice, i suoi legali hanno ottenuto che fosse assegnata a una delle prigioni ritenute più “confortevoli”: lì sarà in compagnia di circa 1200 altre persone condannate per reati non violenti, e potrà trascorrere il tempo in diverse attività, che includono però anche la possibilità di prendere il sole e farsi sistemare i capelli.

Le regole della prigione prevedono che ciascun detenuto abbia rifatto il letto alle 6.30 di mattina durante la settimana, ed entro le 10.00 nel weekend. Tra le 6.30 e le 2 del pomeriggio, La Huffman dovrà aver sistemato la cella secondo i criteri previsti, che includono anche spazzare e lavare il pavimento. Qualora non seguisse le regole, le verrà affidata qualche mansione extra o una limitazione dei servizi igienico-sanitari. Inoltre dovrà accontentarsi di tre paia di mutande e un solo rotolo di carta igienica

L’attrice dovrà inoltre essere presente durante gli appelli delle 10 di mattina, 4 di pomeriggio e 9 di sera, mentre nelle altre tre ronde notturne le guardie controlleranno semplicemente che sia nel suo letto.

Il resto del tempo la star 56enne potrà visitare la biblioteca, partecipare alle attività sportive o dedicarsi a hobby quali il ricamo, crochet, lavoro a maglia e pittura. Le sarà concesso anche di guardare la televisione entro le 20.45 (22.45 nel weekend).

Quanto a Lori Loughlin, la donna sta ancora attendendo il giorno del processo.

