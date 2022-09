TUTTI CEO A 12 ANNI CON I SOLDI DI PAPÀ - NATHAN FALCO BRIATORE, FIGLIO DEL “BULLONAIRE” E DI ELISABETTA GREGORACI, È DIVENTATO UNO DEI PIÙ GIOVANI AMMINISTRATORI DELEGATI AL MONDO. DE CHE? PROVATE A FARVI SPIEGARE COSA SONO ‘STI “BILLIONAIRE BEARS NFT”, ORSI MILIARDARI 3D CHE OPERANO NEL METAVERSO E “DANNO ACCESSO A FESTE ESCLUSIVE, CONCIERGE DI LUSSO, OMAGGI DI LUSSO” – E SE VI PARE UNA SUPERCAZZOLA PROBABILMENTE AVETE RAGIONE…

flavio briatore elisabetta gregoraci e il figlio nathan falco

Ha 12 anni ed è già Ceo di un'azienda. Storie di vita vera, non per tutti certo. Lui è Nathan Falco Briatore e chi altro poteva essere, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. È da qualche giorno rientrato dietro i banchi da scuola, dopo le vacanze passate tra il Kenya, la Costa Smeralda e Montecarlo, ma ha già le porte lavorative spalancate.

Sul suo profilo Instagram, nella descrizione oltre alla frase thanks god we livin life con cui ama descrivere la sua vita, è stato recentemente aggiunto un particolare che non è passato inosservato a nessuno: Ceo del Billionaire Bears Nft. Così Nathan è diventato uno dei più giovani amministratori delegati al mondo. Ma cosa sono questi orsi miliardari?

billionaire bears nft 4

Quindi per spiegarla in poche parole: Nathan Falco è il Ceo di una «collezione di orsi 3D unici integrati nel metaverso». Un traguardo da record, ma non da medaglia d'oro. A batterlo ci ha pensato Samaira Mehta che a soli 10 anni nel 2019, è diventata Ceo della sua azienda: la bambina imprenditrice ha unito due sue passioni i giochi da tavolo e la programmazione.

Samaira ha così creato il primo gioco che insegna a programmare, si chiama CoderBunnyz ed è diventato famoso in tutto il mondo. Un gioco che fornisce ovviamente solo le basi del mondo della programmazione, ma un ottima soluzione per chi ha voglia di cimentarcisi da 4 a 104 anni.

