9 giu 2022 13:54

CON TUTTI I GUAI CHE HANNO, GLI AFRICANI SI METTONO A COMBATTERE PER PUTIN - JEAN CLAUDE SANGWA, STUDENTE CONGOLESE DI 27 ANNI ARRIVATO NEL LUGANSK PER STUDIARE ALL’UNIVERSITÀ LOCALE, SI È ARRUOLATO TRA LE FILE DEI SEPARATISTI FILORUSSI PER COMBATTERE L’ESERCITO UCRAINO – INSIEME A LUI, CI SONO ALTRI DUE STUDENTI AFRICANI: UN CONGOLESE E UNO ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA: “IL MONDO INTERO STA COMBATTENDO CONTRO MOSCA. NON È GIUSTO”