15 set 2022 15:05

TUTTI INDIPENDENTI CON I PRIVILEGI DEI REALI - HARRY E MEGHAN SAREBBERO "FURIOSI" PER IL FATTO CHE I FIGLI DIVENTERANNO PRINCIPI, MA SENZA ACQUISIRE IL TITOLO DI SUA ALTEZZA REALE – L’ESCLUSIONE, VOLUTA DA CARLO, PRIVEREBBE I BIMBI DELLA SCORTA GARANTITA ALLE ALTEZZE REALI DEI WINDSOR. UN TEMA SCOTTANTE PER HARRY CHE HA GIÀ PORTATO IN TRIBUNALE IL MINISTERO DELL’INTERNO PER…