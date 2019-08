TUTTI INSIEME, DIVORZIOSAMENTE – ROD STEWART SI È FATTO FOTOGRAFARE CON L’ULTIMA MOGLIE E TRE DELLE SUE EX CONSORTI AL COMPLEANNO DI UNA DELLE FIGLIE: IL CANTANTE, CHE HA AVUTO OTTO FIGLI DA CINQUE DONNE DIVERSE, HA MANTENUTO BUONI RAPPORTI E RACCONTA DI ABITARE A TRE MINUTI DALLE DONNE CHE HANNO FATTO PARTE DELLA SUA VITA – CHISSÀ COME AVRA' FATTO…(VIDEO)

DAGONEWS

rod stewart, alana stewart, penny lancaster, kelly emberg e rachel hunter

Chi ha la fortuna di mantenere un buon rapporto con un’ex sa che si tratta di una benedizione. Ma nessuno come Rod Stewart può dire di aver mantenuto un ottimo rapporto con tre delle sue vecchie fiamme come dimostra questa foto scattata al quarantesimo compleanno di Kimberly, una degli otto figli avuta dal cantante.

rod stewart e rachel hunter

Il cantante, 74 anni, è al centro dello scatto. Accanto a lui c'è sua moglie, la giurista Penny Lancaster, 48 anni. Hanno due figli, Alastair, 12 anni e Aiden, otto. Alla destra di Penny c'è la madre di Kimberly, l'attrice Alana Stewart, 74 anni, prima moglie di Sir Rod. Durante il loro matrimonio durato cinque anni hanno avuto anche un figlio, Sean, che ora ha 38 anni ed è un musicista.

rod stewart e penny lancaster

Alla sinistra di Sir Rod c'è la sua ex fidanzata, la modella Kelly Emberg, 60 anni, con la quale ha una figlia, Ruby, 32 anni. Alla sua sinistra c'è la seconda moglie di Rod, Rachel Hunter, 49 anni. Hanno avuto due figli insieme: Renee, 27 anni e Liam, 24 anni. «Abitiamo tutti a tre minuti l’uno dall’altro. Abbiamo dei figli insieme» ha detto il cantante

rod stewart e kelly emberg

Assente Susannah Hourde. Ha avuto una figlia con Sir Rod, Sarah Streeter, 56 anni, che era stata data in adozione.

