Estratto dell’articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

funerale regina elisabetta

(…) Tutto sarebbe davvero perfetto se la famiglia non continuasse a creare problemi alla Sovrana, perché ogni giorno ce n'è una. Ieri il principe Andrea, umiliato per essere stato costretto a sfilare in tight invece che in divisa dopo lo scandalo Epstein, ha reso nota una lettera alla mamma. Una commovente prova d'affetto, ma anche un palese tentativo di riabilitarsi agli occhi dell'opinione pubblica: «Mamma - scrive il principe sotto una bella foto di lui neonato in braccio a Elisabetta - del tuo amore per un figlio, della tua compassione, della tua cura, della tua fiducia farò tesoro per sempre». Il mondo mi critica, ma tu mi capivi e mi amavi, sembra dire Andrea, e «ho avuto l'onore e il privilegio di servirti come madre e come Sua Maestà».

il principe andrea piange al funerale della regina elisabetta

Anche i piagnistei di Harry non finiscono mai. Si è saputo che il principe è rimasto «devastato» e con «il cuore spezzato» quando si è accorto che alla divisa che gli è stato finalmente permesso di indossare alla veglia dei nipoti erano state tolte le iniziali ER, Elisabetta Regina, che portava sulle spalline. Le cifre del sovrano sono concesse solo a chi è al servizio del monarca e quindi era giusto toglierle. Ma Harry ha notato che zio Andrea invece le aveva conservate nella sua uniforme di viceammiraglio e ha fatto i capricci. I funzionari di Buckingham Palace non ne possono più e sperano che i Sussex tornino presto in America.

(…)

meghan markle al funerale della regina elisabetta

IL CASTELLO Nella St George' s Chapel ci sarà un doppio funerale: prima Elisabetta sarà sepolta nel Royal Vault accanto al marito Filippo, e subito dopo, in forma strettamente privata, le due bare saranno trasferite nella vicina King George VI Memorial Chapel, dove già riposano il padre, la madre e la sorella della Regina. La lapide si chiuderà mentre la gente starà ancora affollando le stazioni della metropolitana per tornare a casa, preparandosi a quello che sembrava impossibile: vivere senza la sua Regina.

