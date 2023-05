TUTTI PAZZI PER “DUNGEONS & DRAGONS” - IN UN CENTRO COMMERCIALE AMERICANO PIÙ DI 1200 PERSONE SI SONO DATE APPUNTAMENTO PER LA PIÙ GRANDE SESSIONE DI D&D, IL GIOCO DI RUOLO PIU' FAMOSO E AMATO - A ORGANIZZARLA È STATO IL PROPRIETARIO DI UNA LUDOTECA CHE HA CHIAMATO IL GUINNESS WORLD RECORDS PER CERTIFICARE IL PRIMATO: “AVEVAMO BISOGNO DI 500 PERSONE PER ENTRARE NELLA STORIA. E ALLA FINE SE NE SONO PRESENTATE PIÙ DI MILLE CHE…”

DAGONEWS

Ancora pensate che “Dungeons & Dragons” sia roba di nicchia? Lo scorso 22 aprile più di mille persone hanno preso parte a un’intesa battaglia per raggiungere un obiettivo comune e, alla fine, ce l’hanno fatta: i 1.227 partecipanti hanno preso parte alla più grande “partita” di Dungeons & Dragons mai giocata, secondo il Guinness World Records.

«Non puoi giocare come oggi in nessun altro luogo. Questa è una giocata storica e unica nel suo genere» ha affermato Andrew Ashby, proprietario di Geek Together e organizzatore dell'evento.

Ashby sognava da tempo di ospitare la giocata di Dungeons & Dragons più grande del mondo. Poco dopo aver aperto il suo negozio nel centro commerciale, ha deciso di trasformare quel sogno in realtà e ha contattato il Guinness World Records: «Per battere il record, Guinness ci ha detto che avevamo bisogno di oltre 500 persone». Ma alla fine il numero è stato persino raddoppiato.

Tavoli e sedie hanno riempito i corridoi e gli spazi aperti su entrambi i livelli del centro commerciale per tutta la giornata con molti partecipanti vestiti in costume.

Secondo il sito www.dndbeyond.com , Dungeons & Dragons è il gioco di ruolo da tavolo più popolare al mondo. Pubblicato per la prima volta nel 1974, il gioco è salito alla ribalta negli anni '80 e ha visto una rinascita negli ultimi anni per il suo ruolo fondamentale nella serie Netflix "Stranger Things".

Per il gioco, i partecipanti assumono ruoli diversi all'interno di una storia condivisa, guidati dal "dungeon master" del tavolo. L'immaginazione dei giocatori è la chiave del gioco mentre completano varie missioni. Se segnare punti e vincere è importante, l'obiettivo finale di D&D è raccontare una storia.

Ashby ha raccontato che lui e i membri della sua famiglia hanno aperto Geek Together lo scorso novembre con lo scopo di fornire un luogo dove le persone potessero riunirsi e giocare a D&D. Il negozio ha tavoli allestiti per il gioco e giocatori in loco che possono fungere da dungeon master. Vendono anche tutto il materiale necessario per giocare.

Il negozio ha speso pochissimo in pubblicità per la giocata da record, ma i giocatori di D&D sono una comunità affiatata e la notizia si è rapidamente diffusa. Mille persone si sono pre-registrate per partecipare e ancora di più si sono presentate la mattina sperando di aderire. «Queste sono solo persone appassionate di D&D, che amano D&D e volevano farne parte» ha detto Ashby.

Johnny Jensen, un volontario che ha scritto la guida per la partita di sabato, ha detto che ai giocatori sono state date diverse situazioni da affrontare all'interno e intorno a una città immaginaria. Il loro obiettivo finale era sconfiggere un mago malvagio.

Durante il gioco, un sistema di corridori comunicava informazioni tra ogni tavolo, il dungeon master e il dungeon master generale del gioco.

«Quando ne ho sentito parlare, sapevo che dovevo farne parte perché questo riunisce la comunità in un modo straordinario - ha detto Jensen - Raccontare una storia è creazione, quindi non stiamo costruendo una casa... ma raccontiamo storie, costruiamo mondi, costruiamo personaggi ed esploriamo noi stessi attraverso queste cose, e quindi è molto, molto bello vedere questa enorme comunità che si riunisce per raccontare una grande storia». Ashby ha affermato che l'intento del suo negozio è quello di ospitare ogni anno una gigantesca giocata di D&D.

