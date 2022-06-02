la lettera ai dipendenti di repubblica sul gay pride di Molinari
maurizio molinari foto di bacco (4)
maurizio molinari si addormenta in diretta al tg2 post 1
TUTTI AL "GAY PRIDE" A VEDERE MOLINARI REGGERE LO STRISCIONE AZIENDALE - IL DIRETTORE DI REPUBBLICA ANNUNCIA AI DIPENDENTI CHE IL GIORNALE PARTECIPERA' CON UN PROPRIO STRISCIONE ALLA SFILATA DELL'ORGOGLIO GAIO A ROMA - "CARI TUTTI, IN QUESTI ANNI ABBIAMO CERCATO DI CONNOTARE SEMPRE PIU' REPUBBLICA COME IL GIORNALE DEI DIRITTI" - QUANDO ERA CORRISPONENTE DA WASHINGTON, I PERFIDI COLLEGHI AVEVANO SOPRANNOMINATO MOLINARI "COCCOLINO" PERCHE'...-
la lettera ai dipendenti di repubblica sul gay pride di Molinari
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“A QUESTO PUNTO RISCHIAMO UNA CATASTROFE NUCLEARE" – A "CONTROCORRENTE" VOLANO GLI STRACCI TRA SANT’ORO E RAMPINI: “GLI STATI UNITI PROSEGUONO NEL FORNIRE ARMI IN MODO MASSICCIO A KIEV” – LA REPLICA PUNTUTA DI RAMPINI: "TANTI SOSTENGONO CHE L'AMERICA STA USANDO GLI UCRAINI, E QUESTO TROVO CHE SIA UN ARGOMENTO OFFENSIVO. DESCRIVERLI COME DEI BURATTINI DELL'AMERICA FRANCAMENTE È UNA COSA DISGUSTOSA E RIVOLTANTE" - VIDEO
“I CONTATTI CON LA RUSSIA. SPERO ANCORA NELL’INCONTRO CON LAVROV. DAL COPASIR INTIMIDAZIONI INACCETTABILI” - IL SEGRETARIO DELLA LEGA SALVINI TORNA SUL CASO CAPUANO: “RIDICOLO CHE IL COMITATO RITENDA INDAGARE SU COSA FA IL SEGRETARIO DELLA LEGA E CHI INCONTRA". L'ATTACCO A DI MAIO: "NON RITENUTO OPERATIVO E CREDIBILE IN MOLTI PAESI". LA REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI: "LA SUE CRITICHE? UN FILM GIÀ VISTO, UN ANTIPASTO DEL PAPEETE BIS"
CHI VIVENDI, VEDRA’! TRA CDP E IL GRUPPO DI BOLLORE' TRATTATIVA IN SALITA SUL VALORE DELLA RETE TIM - DIFFICILE CHE IL GOVERNO E CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSSANO SODDISFARE LE RICHIESTE DEL CEO DI VIVENDI DE PUYFONTAINE CHE HA DATO IL VIA ALLE TRATTATIVE SUI VALORI DELLA RETE TIM ALZANDO DI MOLTO L'ASTICELLA. GLI ANALISTI VALUTANO LA RETE TIM TRA 17 E 21 MILIARDI DI EURO - “NELL’INTERESSE DI TIM VIVENDI NON APPOGGERÀ MAI LA CESSIONE DELLA RETE A TALI VALORI”
ECCO COME I RUSSI CI TOLGONO IL PANE DALLA BOCCA – BASTANKA, OCCUPATA DAL 27 DI FEBBRAIO AL 28 DI MARZO, È STATA COMPLETAMENTE SACCHEGGIATA, MA PRIMA DI ANDARSENE L'ARMATA DEL CREMLINO HA MESSO IN GINOCCHIO I PRODUTTORI DI GRANO: "HANNO LASCIATO MOLTE ZONE MINATE E ANCHE RUBATO DEI TRATTORI PER SCAPPARE, PERCHÉ I LORO MEZZI ERANO STATI DISTRUTTI” - I CONTADINI NON RIESCONO NEANCHE A VENDERE IL POCO GRANO CHE GLI È RIMASTO: “NON STIAMO RISEMINANDO PERCHÉ..."
"GLI AZZURRI SONO RIDOTTI A SPARRING PARTNER: È IL MOMENTO PIÙ AMARO DI SEMPRE" – CONDO’: “DELLE TRE AVVERSARIE DI NATIONS LEAGUE, DUE (GERMANIA E INGHILTERRA) CI USERANNO ESATTAMENTE COME L'ARGENTINA: SAREMO I LORO SPARRING PARTNER SULLA STRADA DEL MONDIALE” – MA COME FA LA NAZIONALE ITALIANA, CHE IN PASSATO AVEVA VIERI, INZAGHI, TONI, BAGGIO, TOTTI, DEL PIERO, CASSANO A NON AVERE PIU’ GRANDI ATTACCANTI E FANTASISTI?
A SHANGHAI 22 MILIONI DI PERSONE TORNANO ALLA LIBERTÀ - DOPO PIÙ DI DUE MESI DI LOCKDOWN DURISSIMO LE AUTORITÀ HANNO DECISO CHE DA DOMANI CHI VIVE IN AREE RITENUTE A BASSO RISCHIO CONTAGIO POTRÀ MUOVERSI LIBERAMENTE PER LA CITTÀ - IL “SUCCESSO” CONTRO OMICRON, COME LO STANNO PRESENTANDO I MEDIA CINESI, HA AVUTO PERÒ DEI COSTI ALTISSIMI, ECONOMICI E SOCIALI...
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
TAGLIATE LA PANZA, IL CUORE VI RINGRAZIERÀ! - LA CHIRURGIA BARIATRICA, QUELLA CHE RIDUCE LA SUPERFICIE DI STOMACO O INTESTINO NEI PAZIENTI OBESI, OLTRE A FAR CALARE IL PESO RIDUCE DI MOLTO IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE - LO DICE UNO STUDIO PUBBLICATO SULL’EUROPEAN HEART JOURNAL - UN’OTTIMA NOTIZIA PER I 650 MILIONI DI ADULTI OBESI NEL MONDO E PER GLI OLTRE 100 MILIONI TRA I BAMBINI - MA ALLORA PERCHÉ SOLO IL 2% DELLE PERSONE POTENZIALMENTE OPERABILI SI SOTTOPONE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO?