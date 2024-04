2 apr 2024 18:48

TUTTI IN SPAGNA, BASTA CHE SE MAGNA! – PER LA PRIMA VOLTA IN DIECI ANNI, LA SPAGNA SORPASSA L’ITALIA PER NUMERO DI MIGRANTI SBARCATI: 16 MILA ARRIVI DALL’INIZIO DELL’ANNO (UN DATO QUADRUPLICATO RISPETTO AL 2023), CONTRO GLI 11 MILA SULLE NOSTRE COSTE (-60%) – UN DATO DOVUTO AL CONSOLIDAMENTO DELLA ROTTA DELL’OCEANO ATLANTICO BATTUTA DA MIGLIAIA DI PERSONE CHE, DALLE COSTE DI SENEGAL E MAURITANIA APPRODANO, ALLE CANARIE…