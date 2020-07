8 lug 2020 20:06

TUTTI STI SOLDI E MANCO FUNZIONA! UN RICCASTRO INDIANO HA SPESO QUASI 4 MILA DOLLARI PER FARSI FORGIARE UNA MASCHERINA D’ORO: LO SCIROCCATO CREDE CHE POSSA SERVIRGLI, MA PER RESPIRARE L’ORAFO HA DOVUTO FARE DEI FORI DAI QUALI POSSONO INSINUARSI LE INSIDIOSE GOCCIOLINE PORTATRICI DI VIRUS – E PER UNO CHE GIRA PLACCATO D’ORO, CI SONO MILIONI DI PERSONE CHE SI DEVONO ACCONTENTARE DI LETTI DI CARTONE NEI CENTRI DI ISOLAMENTO PER I MALATI COVID…