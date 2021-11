TUTTI SUL SUPERYACHT! - L'INDUSTRIA DELLE BARCHE DI LUSSO, DOPO UN'INIZIALE PARALISI DOVUTA ALLA PANDEMIA, STA ESPLODENDO, E IL 2021 STA SUPERANDO IN MODO SIGNIFICATIVO GLI ULTIMI 12 ANNI - LE VENDITE DI NAVI DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 30 METRI SONO AUMENTATE DI OLTRE L'8% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2019 - IL COSTO PUO' VARIARE DAI 10 MILIONI, PER UN MEZZO USATO, AI 600 MILIONI DI UNO YACHT NUOVO DI ZECCA...

Dagotraduzione dalla Reuters

Yatch Symphony

Quando il miliardario cinese Jack Ma ha fatto un viaggio nell'isola spagnola di Maiorca il mese scorso, si è parlato molto del fatto che fosse la sua prima incursione all'estero da quando una ricaduta nel 2020 con i regolatori gli aveva tarpato le ali.

Tuttavia, il soggiorno soleggiato di Ma sul suo nuovissimo yatch da 88 metri, valore stimato di 200 milioni di dollari, ha messo anche messo in luce una tendenza globale: il ritorno del superyatch.

Man mano che il numero di miliardari cresce e il COVID-19 tiene lontano le persone dalla folla, l’industria globale delle barche di lusso multimiliardaria si sta riprendendo dopo un’iniziale paralisi dovuta alla pandemia.

Yatch Okto

«Il 2021 sta superando in modo significativo gli ultimi 12 anni», ha detto il broker Fraser Yachts. Secondo la pubblicazione di settore Superyacht Group, le vendite di navi di lusso di lunghezza superiore a 30 metri sono aumentate di oltre l'8% nei primi nove mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, quando la pandemia era ancora lontana.

Il costo di un superyacht può variare da 10 milioni di dollari, se di seconda mano, ai 600 milioni di dollari nuovo. A settembre oltre 200 nuovi yatch erano entrati in acqua per la prima volta, rispetto ai 165 dello stesso periodo del 2019, ha affermato il Gruppo Superyacht.

Yatch Ocean Victory

Circa 330 yatch sono stati ordinati per essere pronti prima del 2023. «Alcuni hanno visto che i loro amici ultra ricchi proprietari di yacht si sono divertiti durante la pandemia, quando dovevano chiudersi a casa», ha affermato Pepe Garcia, presidente dei cantieri navali spagnoli MB92, la principale azienda di refit di superyacht al mondo.

«Penso che questo fenomeno durerà per alcuni anni». Il cantiere navale di Barcellona di MB92 è al completo con barche che misurano fino a 180 metri. Circa 1.000 lavoratori verniciano, riparano i motori ed eseguono altre manutenzioni per i proprietari che cercano di averli pronti per la stagione caraibica di fine anno.

Lo yatch dove ha soggiornato De Niro

Il direttore commerciale dell'azienda, Txema Rubio, ha affermato che fino al 10% del valore di acquisto tende a essere speso ogni anno per la manutenzione e le riparazioni.

E con il numero di miliardari che è salito a 2.755 - 660 in più di un anno fa secondo Forbes, ci sono chiaramente molti soldi in giro, anche se gli attivisti denunciano che bisognerebbe limitare l'impatto di yacht privati, jet e viaggi nello spazio sull'ambiente.

Il portafoglio ordini del costruttore di yacht Ferretti ha superato i 900 milioni di euro (1,04 miliardi di dollari) tra gennaio e settembre, ben al di sopra dei 691 milioni di euro dell'intero anno 2019.

Lo yatch Valerie

«C'è una bellissima canzone dei Duran Duran chiamata 'All you need is now'», ha riflettuto l'amministratore delegato Alberto Galassi. «La pandemia ci ha insegnato quanto sia fragile la nostra vita. Il rinvio non è più un'opzione per chi se lo può permettere».

Ad Azimut Benetti, un altro costruttore di yacht italiano, il portafoglio ordini è triplicato rispetto all'anno precedente, con clienti statunitensi che guidano la domanda e ordini totali 1,2 miliardi di euro.

jlo e ben affleck sullo yatch 8

«Il vero boom è iniziato la scorsa primavera», ha detto l'amministratore delegato Marco Valle, aggiungendo che i clienti cercavano anche barche più grandi.

Il settore degli yacht è uno dei pochi vincitori nell'era post-lockdown. Al contrario, solo la metà delle grandi navi da crociera è tornata in mare entro settembre sotto rigorose misure anti-COVID. Nonostante i timori di contagio e i costi extra legati al COVID per i viaggi, l'appetito rimane alto.

Lo yatch Luna 2

Il gruppo di viaggi spagnolo Amadeus ha affermato che la domanda di crociere è in aumento per il 2022. Anche noleggiare un superyacht è un'opzione, se te lo puoi permettere.

Un charter di lusso di una settimana per un massimo di 12 passeggeri in Grecia o in Italia può costare tra 300.000 e 500.000 euro, hanno affermato due fonti di mercato. I servizi a bordo includono spa, ristoranti di livello Michelin, lezioni di sport acquatici e lezioni di fitness.

Yatch Al Lusail

In un'altra destinazione popolare, la Croazia, circa 433.000 persone hanno goduto di una vacanza in barca a noleggio quest'anno fino a metà ottobre, l'88% in più rispetto al 2020, secondo l'ente nazionale per il turismo.

Il boom ha moltissime ricadute.

Refitter MB92 sta cercando di espandersi in Medio Oriente e nelle Americhe, mentre il suo vicino di Barcellona, Marina Port Vell, costruirà 23 nuovi posti barca per superyacht. Il fondo di investimento europeo Squircle Capital ha partecipazioni in entrambe le società, attratto dagli alti margini e dall'evoluzione del settore.

«Crediamo che ci sia una chiara tendenza alla crescita e alla trasformazione», ha affermato il suo fondatore e direttore Jose Caireta.