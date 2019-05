TUTTI IN TRANS PER INDYA MOORE – LA MODELLA È LA PRIMA PERSONA TRANSESSUALE SULLA COPERTINA DELLA RIVISTA “ELLE”: “VOGLIAMO CELEBRARE LA VULNERABILITÀ E FARE DA PORTAVOCE A CHI NON HA VOCE, SENZA LIMITI NÉ REGOLE” – LA DONNA È CELEBRE NEGLI USA PER ESSERE STATA UNA DELLE PROTAGONISTE DI “POSE”, SERIE TV SULLA CULTURA QUEER DI NEW YORK DEGLI ANNI ’80…(VIDEO)

Da "www.ilmessaggero.it"

indya moore 8

Bellissima, occhio magnetico, fisico statuario, Indya Moore è la prima persona trans ad essere immortalata sulla copertina femminile di Elle, il tempio femminile e punto di riferimento per le nuove tendenze. Indya è conosciuta soprattutto negli Usa per il ruolo che ha avuto in una serie sulla cultura queer di New York, negli anni Ottanta. Recentemente ha ottenuto anche un contratto con Calvin Klein, assieme a mannequin famose come Noah Centineo, Shawn Mendes et Billie Eilish.

Indya offre così il suo volto alla nuova campagna dello stilista americano intitolata «Io parlo la mia verità» assieme alla cantante Shawn Mendes, la rapper Chika Oranika e a Billie Eilish.

indya moore 7

«Introdurre il volto della mannequin trans è voler celebrare la vulnerabilità e fare da portavoce a chi non ha voce, senza porre limiti nè regole» ha detto su Twitter ringraziando di essere stata scelta e di avere avere voluto come testimonial una persona trans. «In questo modo tanti altri talenti trans possono guadagnare in visibilità». Indya all’età di 15 anni era mannequin per Dior e Gucci. Impegnata nel movimento Lgbt Indya ha creato una società di produzione per aiutare le persone che come lei «sono minoranze».

indya moore 9 indya moore 29 indya moore 25 indya moore 24 indya moore 26 indya moore 3 indya moore 20 indya moore 19 indya moore 2 indya moore 27 indya moore 1 indya moore 12 indya moore 10 indya moore 11 indya moore 14 indya moore 13 indya moore 16 indya moore 15 indya moore 21 indya moore 17 indya moore 18 indya moore 22 indya moore 23 indya moore 28 indya moore 4 indya moore 5 indya moore 6