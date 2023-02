È TUTTO UN MAGNA MAGNA - UN ROMANO APPARTENENTE ALLA FAMIGLIA CASAMONICA È STATO DENUNCIATO DAI TITOLARI DI BAR E RISTORANTI DELLA ROMANINA PERCHÉ MANGIAVA E BEVEVA SENZA PAGARE E QUANDO GLI VENIVA CHIESTO DI PAGARE IL CONTO, L'UOMO LI MINACCIAVA: "TU NON SAI CHI SONO IO. IO LO BRUCIO IL TUO LOCALE. DOVRESTI ESSERE TU A PAGARE ME" - GLI INVESTIGATORI SONO ALLA RICERCA DELL'UOMO: NON SAREBBE LA PRIMA VOLTA CHE…

Estratto dell'articolo di Marco De Risi per “il Messaggero”

Tra i negozi della Romanina ormai si respira aria di sopraffazione e violenza […] un Casamonica, che ha il suo quartier generale proprio lì, ha deciso di abusare della loro pazienza, consumando pasti e caffè senza pagare un centesimo. […]

Ora le forze dell'ordine stanno raccogliendo le denunce delle vittime e stanno indagando su chi sia il Casamonica da ricercare. […] Questa la dinamica che ha deciso di metter su e che ormai sembra rodata: entra dentro un bar, ordina da bere e da mangiare e poi, quando viene il momento di pagare, va in escandescenze, si arrabbia, minaccia, non paga e va via.

«Tu non sai chi sono io - grida in faccia alla vittima di turno - io lo brucio il tuo locale. Dovresti essere tu a pagare me. Se non fai quello che dico io, questo locale lo distruggo». […] E, nel frattempo, lui coglie l'occasione per mangiare e bere sempre, rigorosamente, gratis. […] Sarebbero oltre una decina di esercenti ad avere fatto denuncia alle forze dell'ordine per i danni creati dall'uomo. Ora il nomade rischia anche l'arresto per le tante minacce proferite ai negozianti.

LE INDAGINI

Polizia e carabinieri non sarebbero molto lontani da arrestare il Casamonica che sta minacciando i commercianti della Romanina. Gli investigatori, infatti, stanno continuando a raccogliere le testimonianze delle vittime che hanno fatto un identikit preciso. […] Non è la prima volta che la periferia a Sudest della città vive episodi simili. A ottobre dello scorso anno la polizia aveva arrestato due donne, sempre della famiglia dei Casamonica, che volevano fare un'estorsione a una barista. […]