TUTTO IL MONDO E’ LESBO - DALLA NAMIBIA AGLI USA, IN OGNI CULTURA LE DONNE HANNO SEMPRE AVUTO RAPPORTI OMOSESSUALI - L'ULTIMA MODA? IL "PUSSY WHISPERING", LE RICCONE DEGLI HAMPTONS SI CONSOLANO FACENDO SESSO CON LE ALLENATRICI QUANDO I MARITI LAVORANO A NEW YORK

Wednesday Martin per “New York Observer”

tutte le donne sono potenzialmente bisessuali

Nelle 133 culture analizzate dall’antropologa Meredith Small non ce ne è una senza infedeltà. Possono stupire i nomi delle coppie, ma non la pratica. Da quando le donne sono diventate forza-lavoro, economicamente autonome, il divario con gli uomini, a livello di affari extraconiugali, non esiste quasi più. Soprattutto se parliamo di ambienti ricchi.

Mi trovavo a chiacchierare con alcune donne molto ricche e mi hanno chiesto: «Hai mai sentito parlare di “The pussy whisperers”? Le allenatrici che in estate hanno rapporti sessuali con le clienti degli Hamptons?». Le “lesbiche del sabato sera”, le “bi-curiose”, le “Marble-sposate ma lesbiche”, sono tutte categorie emerse di recente e che indicano la flessibilità sessuale delle donne.

skirtclub per donne bicurious

E’ il loro momento d’oro. Ci sono party dedicati (tipo lo Skirt Club di Londra, Miami e Manhattan) e studi che confermano le preferenze fluide femminili. Ad Hollywood come agli Hamptons (la zona più chic di New York), le donne rincorrono la perfezione fisica, fanno regolarmente esercizi e si affidano alle sciamane del corpo per essere in forma. Altrettanto di consueto ci finiscono a letto, ma non lo considerano un tradimento.

le donne sono piu sessualmente flessibili degli uomini

Ho incontrato uomini dell’ambiente che mi hanno raccontato di moltissime istruttrici che hanno relazioni con le clienti sposate, e ho incontrato anche molte istruttrici che mi hanno confermato la tendenza. Una mi confessa: «Vengono spesso da me dicendomi che mi pensano in continuazione. Le mie colleghe qui mischiano spesso affari e piacere con clienti etero, a volte usiamo la connessione erotica per motivarle di più».

hamptons le spiagge snob di new york

Secondo le statistiche quasi tutte le donne hanno desiderio per altre donne, anche se non tutte passano dalla fantasia alla realtà. E non è una cosa solo occidentale: a Lesotho, in Sudafrica, le donne il cui uomo è lontano per lavoro, hanno una “motsoalle”, un’amica speciale, e in Suriname, le donne “mati” hanno rapporti con maschi e femmine, mentre in Namibia le “Kung”, le adolescenti, hanno quasi tutte le prime esperienze sessuali fra loro.

E’ sempre esistito poi negli ambienti esclusivamente femminili, nelle prigioni come nelle scuole. Si è parlato di “lesbianismo di circostanza“, di sessualità dipendente da segregazione, di “effetto harem”, per spiegare che le donne che condividono a lungo uno stesso spazio, sopperiscono facilmente all’assenza di uomini, alimentando il loro lato sessualmente fluido.

allo skirt club il party solo per donne agli hamptons le mogli sono lesbiche finche non torna il marito la donna orami definita sessualmente fluida agli hamptons fiocca sesso fra allenatrici e clienti diah ovvero la festa per ventimila lesbiche agli hamptons sono comuni le liason fra clienti e trainer

La dipendenza finanziaria e l’appartenenza ad una cultura conservatrice, rende le donne ostaggio della norma eterosessuale, ma agli Hamptons le donne hanno soldi e potere, socializzano, passano molto tempo insieme, si occupano soprattutto del proprio corpo, guidate da affascinanti trainer, mentre i mariti sono in città a lavorare. Hanno mille opportunità a portata di mano. Sono gay finché i mariti non tornano a casa.