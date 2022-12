TUTTO QUELLO CHE ANCORA NON TORNA NELLA STRAGE DI FIDENE – CLAUDIO CAMPITI NON LAVORAVA E VIVEVA IN UNA BARACCA SENZA LUCE, MA RIUSCIVA A PERMETTERSI L’ISCRIZIONE ANNUALE AL POLIGONO DI TIRO, CHE COSTAVA 400 EURO. CON SÉ, QUANDO È STATO FERMATO, AVEVA PIÙ DI 6MILA EURO CASH. C’ERA QUALCUNO CHE LO AIUTAVA? MAGARI LA STESSA PERSONA CHE GLI AVEVA ORGANIZZATO LA FUGA ALL’ESTERO DOPO LA STRAGE? – I RAPPORTI CON LA FAMIGLIA, LA VALIGETTA CHE NON SI TROVA E L’IPOTESI DELLA DIFESA DI CHIEDERE L’INFERMITÀ MENTALE…

Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

Fabiana De Angelis non ce l'ha fatta. È morta al Sant' Andrea. È la quarta vittima di Claudio Campiti dopo Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Nicoletta Golisano. Il sindaco Roberto Gualtieri ha reso omaggio ieri a chi è stato ucciso domenica in via Monte Giberto.

Le indagini dei carabinieri del comando provinciale puntano a chiarire come il 57enne abbia potuto far uscire la pistola che aveva noleggiato dal poligono di Tor di Quinto, ora sequestrato per ulteriori accertamenti, e dove abbia custodito il denaro incassati dal settembre 2020 con il reddito di cittadinanza.

Sono 7 i dubbi ancora da chiarire sulla strage di Fidene.

Il tenore di vita

Come sopravviveva Campiti nel rudere nel Consorzio Valleverde, nel reatino? Senza acqua - ogni giorno riempiva taniche alle fontanelle di Rocca Sinibalda -, con allacci elettrici abusivi e il sussidio statale. Girava su una vecchia Ford Ka. Nonostante questo aveva i soldi per pagare l'iscrizione annuale al poligono (circa 400 euro). C'è il sospetto che qualcuno lo aiutasse ad andare avanti. Chi?

Pronto a scappare

Un complice che potrebbe avergli organizzato la fuga dopo la strage. Campiti aveva passaporto e indumenti. Destinazione ignota, si scava nei rapporti su whatsapp e in chat. Fra gli oggetti sequestrati anche un tablet. Su Facebook postava foto di località turistiche, forse scattate da amici. Il passaporto fa pensare a un progetto estero.

La famiglia

Il killer di Fidene non avrebbe avuto più rapporti con l'ex moglie Rossella Ardito e le figlie Sveva e Costanza. Già all'epoca della morte del figlio maggiore Romano, sulle nevi della Val Pusteria, Campiti seguì da solo, parallelamente alla coniuge, la lunga vicenda giudiziaria. Sui social le figlie non hanno foto insieme con il papà.

Al poligono

All'armeria di Tor di Quinto il 57enne ha ritirato una Glock 41 a noleggio. Nel complesso a Roma nord era conosciuto, perché iscritto da anni e in possesso della tessera Platinum. È uscito senza essere notato da nessuno sfruttando falle nel regolamento della struttura.

La valigetta con la Glock

Al momento non sarebbe stato trovato il contenitore della pistola usata nella strage. È quello fornito dall'armeria del poligono a chi noleggia un'arma. Campiti l'ha buttato? Oppure prima di andare a Fidene si è fermato da qualche parte?

Come ha colpito

Quale criterio ha usato il killer per uccidere nel gazebo del bar? Il 57enne ha sparato subito a chi sedeva al tavolo a destra, quello del cda del Consorzio: Sperandio, Golisano, De Angelis, la presidente Bruna Marelli (ferita). L'intervento di Silvio Paganini (ferito) ha impedito che proseguisse. Elisabetta Silenzi, che sedeva nel banchetto a sinistra per raccogliere le firme dei presenti, è stata colpita da un proiettile esploso durante la colluttazione fra i due. Dall'autopsia di ieri emerge che sia trattato di un'esecuzione.

L'infermità mentale

Per chi lo conosce al Consorzio assolutamente no. L'aggravante della premeditazione che gli viene contestata dagli inquirenti, e che oggi sarà ribadita nell'udienza di convalida davanti al gip, è una chiara presa di posizione dell'accusa. I soldi messi da parte, il passaporto e il bagaglio pronto confermerebbero questa tesi. Ma per alcuni Campiti aveva perso la testa dopo la morte del figlio. C'è l'ipotesi della richiesta da parte della difesa della semi infermità mentale. Anche se al poligono aveva presentato un certificato di idoneità psicofisica.

