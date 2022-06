TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SUGLI ORGASMI... MA NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE - SAPEVATE CHE C'E' UNA SIGNORA CHE RAGGIUNGE IL PIACERE OGNI VOLTA CHE SI LAVA I DENTI? E CHE IL RECORD DI ORGASMI IN UN'ORA E' DI 134, E LO HA STABILITO UNA DONNA (I MASCHIETTI SI SONO FERMATI A 16)? - E POI: L'EIACULAZIONE NON E' NECESSARIAMENTE SINONIMO DI GODIMENTO. GLI UOMINI POSSONO AVERE ORGASMI ANCHE DALLA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

orgasmo

Che si tratti di Meg Ryan che geme istericamente in un ristorante o degli adolescenti di Sex Education, gli orgasmi sono sempre stati un argomento caldo. E ora sono tornati al centro delle conversazioni, in parte grazie al nuovo film di Emma Thompson “Good Luck to You, Leo Grande”, che esplora il «divario del piacere». Il termine "divario di piacere" si riferisce al deficit nel numero di orgasmi che le donne sperimentano rispetto ai loro partner maschi.

Intanto, uno studio dell'Università di Ottawa ha scoperto che i gemiti sono uno scarso indicatore del piacere sessuale femminile e dovrebbero essere eliminati del tutto dalla scala ufficiale di valutazione dell'orgasmo.

Ecco allora sette fatti sorprendenti che hai sempre voluto sapere sull’orgasmo.

orgasmo maschile

ESISTE L’ORGASMO CATTIVO

L'esperta di sesso Tracey Cox ha rivelato all'inizio di quest'anno che non tutti gli orgasmi sono desiderati. Alcune persone sperimentano l'orgasmo per caso in situazioni non sessuali e quando non vogliono, come durante l'allattamento o l'esercizio fisico.

Alcune vittime di violenza sessuale sperimentano l'orgasmo durante l'aggressione: un chiaro segno che il nostro cervello e il nostro corpo possono avere una disconnessione estrema. Questa è chiamato "eccitazione non concordante" – cioè quando la mente e il corpo non sono sincronizzati.

orgasmo maschile

Alcune persone trovano l'orgasmo doloroso, altre si sentono in colpa se ne hanno avuto uno con qualcuno con cui non dovrebbero fare sesso.

Se il tuo partner ti sta facendo pressioni per avere un orgasmo, è improbabile che sia un'esperienza piacevole; per gli uomini, eiaculare troppo presto può portare a sentimenti di vergogna.

LA TUA CAPACITÀ DI RAGGIUNGERE UN ORGASMO TI È STATA TRAMANDATA DA TUA MAMMA E DA TUO PADRE

orgasmo maschile

Anche se potresti non voler associare i tuoi genitori a nessun tipo di climax, hanno svolto un ruolo fondamentale nella tua capacità di raggiungere l'orgasmo. Secondo uno studio del 2005 condotto sui gemelli, il nostro DNA è responsabile di qualsiasi cosa, e nello specifico influenza da un terzo al 60% la capacità di raggiungere l'orgasmo.

La ricerca ha rilevato un'influenza genetica significativa, il che significa che se tua madre non ha problemi ad avere orgasmi, probabilmente non ne avrai neanche tu. Tim Spector, che ha co-diretto lo studio presso la Twin Research Unit del St Thomas' Hospital di Londra, ha affermato che l'orgasmo femminile era ancora un "argomento tabù" all'epoca.

orgasmo

Lo stesso studio ha rilevato che solo il 14% delle 700 donne che hanno preso parte alla ricerca ha riferito di raggiungere sempre un orgasmo, mentre il 16% di loro ha affermato di non aver mai raggiunto l'orgasmo o di non saperlo con certezza.

All'epoca, il team di ricerca suggeriva di confrontare il DNA delle donne che hanno sempre l'orgasmo con quelle che non lo hanno mai fatto, per fare luce sul percorso biologico dietro il climax sessuale.

IL CERVELLO PUÒ RIMAPPARSI PER CONSENTIRE L'ORGASMO ATTRAVERSO ALTRE PARTI DEL CORPO

Le persone che hanno sofferto di una paralisi inferiore e non riescono a sentire la stimolazione genitale, a volte scoprono di poter raggiungere l'orgasmo attraverso la stimolazione di altre parti del corpo, come la pelle del braccio o i capezzoli. Un articolo del 2005 sul Seattle Times ha scoperto che diverse donne che erano rimaste paralizzate a causa di un infortunio erano state in grado di avere orgasmi se toccate altrove.

orgasmo

È stato riferito che una donna di Filadelfia che era rimasta paralizzata dalla vita in giù all'età di 30 anni ha affermato di essere stata in grado di raggiungere l'orgasmo quando veniva toccata in un punto del tronco o del collo appena sopra la ferita.

Il neurologo Barry Komisaruk della Rutgers University, che all'epoca aveva studiato il sesso nelle donne paralizzate, ha scoperto un nuovo percorso verso il piacere sessuale attraverso il nervo vago, che va dal cervello attraverso i polmoni, l'intestino e altri organi interni e bypassa il midollo spinale.

orgasmo 2

Lo specialista ha inoltre riscontrato che negli anni successivi al trauma alcune donne sono state in grado di riorganizzare il proprio sistema nervoso e hanno scoperto nuove aree ipersensibili.

Mary Roach, autrice di Bonk e giornalista scientifica, ha rivelato in un Ted Talk del 2009 che un orgasmo è un riflesso della parte del sistema nervoso che si chiama sistema nervoso autonomo. Ha fornito gli esempi di una donna che aveva un orgasmo ogni volta che si lavava i denti e ha spiegato che suggeriva che qualcosa nel controllo del movimento sensoriale di questa donna ha innescato i climax.

orgasmo

GLI ORGASMI PIÙ SCIENTIFICAMENTE DOCUMENTATI IN UN'ORA SONO STATI 134

E sì, si è trattato di una donna. Il numero massimo di organismi che un uomo è riuscito a raggiungere è stato di 16. Al secondo posto (ma per ragioni meno piacevoli) c'è una donna in Arizona che soffre di un disturbo dell'eccitazione genitale persistente. Dice che sopporta fino a sei ore di eccitazione sessuale al giorno e una volta ha avuto più di 180 orgasmi in sole due ore. I malati di PGAD sperimentano un'eccitazione genitale spontanea intrusiva e indesiderata che può durare ore, giorni o anche più a lungo.

orgasmo 1

ORGASMO ED EIACULAZIONE SONO DUE COSE SEPARATE

La maggior parte delle persone pensa che quando sono coinvolti gli uomini, l'eiaculazione equivalga a orgasmo, tuttavia, questo non è corretto. Gli uomini possono avere un orgasmo senza eiaculare e possono eiaculare senza avere un orgasmo.

Gli orgasmi si svolgono nel cervello; l'eiaculazione è l'atto fisico di espellere lo sperma dalla prostata. Di solito si verificano insieme, ma puoi averne uno senza l'altro.

orgasmo

Generalmente si pensa che gli uomini sperimentino simultaneamente sia l'eiaculazione che l'orgasmo, ma i due eventi si verificano l'uno vicino all'altro, non esattamente nello stesso momento. Sarebbe possibile per un uomo avere orgasmi multipli senza eiaculare, tuttavia, ciò richiederebbe un po' di pratica.

E, per esempio. gli orgasmi che scaturiscono dalla stimolazione anale o della prostata non si manifestano con un'eiaculazione.

apollonia saintclair orgasmo

PARTE DEL TUO CERVELLO SI CHIUDE DURANTE L'ORGASMO

C'è un'area dietro l'occhio sinistro, chiamata corteccia orbitofrontale laterale, che si spegne quando raggiungi l'orgasmo. Quest'area è responsabile della ragione e del controllo del comportamento, il che spiega perché tutto il resto cessa di avere importanza durante quei preziosi momenti di piacere.

Come fanno a saperlo? I ricercatori hanno chiesto alle donne di masturbarsi all'interno di una macchina per la risonanza magnetica per vedere come funziona il cervello durante l'orgasmo.

Hanno scoperto che 30 aree del cervello si illuminavano durante l'orgasmo, ma alcune si spegnevano per permetterci di concentrarci sul piacere: quelle associate a paura e ansia, memoria e consapevolezza spaziale.

L'ORGASMO E’ MENO PROBABILE SE NON VI MASTURBATE

orgasmo 916425

È fondamentale: la maggior parte delle donne si sente troppo imbarazzata per lasciarsi andare con un partner. Durante il sesso da solista, nessuno sta guardando e tu hai il controllo completo su ciò che sta accadendo. Esplorando il tuo stesso corpo, sei rilassato e curioso. Capisci che il clitoride si sente benissimo quando è stimolato, sperimenti le tecniche fino a trovare quelle che funzionano per te, scopri la giusta pressione e velocità.

sesso orgasmo

Se non l'hai mai fatto - non hai mai provato a raggiungere l'orgasmo usando un vibratore o le dita o sfregando contro qualcosa - probabilmente non sai cosa ti eccita e cosa no.

Ciò significa che non puoi guidare il tuo partner su ciò che funziona meglio per darti piacere.

Quasi tutte le donne imparano a raggiungere l'orgasmo attraverso la masturbazione. Ci sono molte guide online su "come masturbarsi" e non è mai troppo tardi per iniziare.