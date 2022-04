TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO SULLA SPARATORIA DI "RUST" - IL "DAILY MAIL" ANALIZZA, FOTOGRAMMA PER FOTOGRAMMA, LE PROVE RACCOLTE FINORA DALLA POLIZIA SULLO SPARO DI ALEC BALDWIN, CHE HA PROVOCATO LA MORTE DI HALYNA HUTCHINS - SECONDO LO SCERIFFO DI SANTA FE, "NESSUNO E' FUORI DAI GUAI QUANDO SI TRATTA DI ACCUSE PENALI" - LE INDAGINI DOVRANNO STABILIRE LE RESPONSABILITA' DI HANNAH GUTIERREZ REED, LA 24ENNE RESPONSABILE ARMI DEL SET - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Paramedici cercano di salvare Halyna Hutchins 2

Una giovane madre giace sul pavimento di un polveroso set di un film western, la sua vita svanisce mentre i paramedici si affollano intorno a lei. Accanto alla donna, un collega - Joel Souza - piange di dolore perché ferito anche lui con un’arma da fuoco.

È difficile pensare a filmati più inquietanti usciti da una Hollywood ossessionata dalla violenza, perché questa scena è del tutto reale.

Pubblicando una raccolta di video e foto inedite, la polizia ha rivelato gli ultimi momenti di vita della direttrice della fotografia Halyna Hutchins - accidentalmente colpita dall'attore Alec Baldwin mentre si preparava a girare una scena per un film a basso budget, “Rust”. Le immagini Hanno gettato nuova luce su una tragedia che ha scosso Hollywood e ha acceso un dibattito sugli standard di sicurezza.

Alec Baldwin si eserita con la pistola

Come la tragedia sul set ha scatenato il gioco delle colpe

L’incidente nel ranch del New Mexico dello scorso ottobre ha dato il via a un brutto gioco di colpe che, in attesa dei risultati dell'indagine della polizia, incombe ancora sui responsabili della sicurezza delle armi sul set e sull'irascibile Baldwin, la star principale del film così come sul suo co-produttore e co-sceneggiatore. Lui ha negato ogni responsabilità, insistendo sul fatto che la pistola gli è stata passata assicurandogli che fosse scarica.

La star insiste anche sul fatto di non aver mai premuto il grilletto, ma di aver solo tirato indietro parzialmente il martello per poi lasciarlo andare, mentre seguiva le istruzioni per puntare il suo revolver vintage verso la telecamera.

La pistola usata da Alec Baldwin

La scorsa settimana, l'Ufficio per la salute e la sicurezza sul lavoro del New Mexico ha emesso la multa massima possibile - 137.000 dollari - alla società di produzione del film, stabilendo che intenzionalmente non ha fornito adeguate precauzioni di sicurezza in relazione all'uccisione di Hutchins e al ferimento di Souza. Tuttavia, resta da decidere la responsabilità individuale per l'imperdonabile disavventura, così come è da sciogliere il mistero di come, infrangendo una delle regole cardine delle produzioni cinematografiche, siano arrivate sul set pistole cariche.

Scena del crimine sul set di Rust

Lo sceriffo di Santa Fe Adan Mendoza ha detto ieri: «Non credo che nessuno sia fuori dai guai quando si tratta di accuse penali». E questo includeva Baldwin. «È stato lui a maneggiare l'arma che ha sparato il proiettilee che ha portato alla morte», ha detto Mendoza. La pistola è stata analizzata per accertare «cosa è servito per manipolare quell'arma da fuoco in modo tale da farla esplodere», ha aggiunto.

«Lavoreremo con l'ufficio del procuratore distrettuale per determinare se c’è stata negligenza criminale o ci sono accuse penali. In un certo senso sappiamo chi non ha svolto il suo lavoro qui».

Halyna Hutchins

Ha detto che nessuno si era ancora fatto avanti per ammettere di aver portato sul set pistole cariche. Si aspetta che le indagini siano finalmente concluse tra poche settimane. Tuttavia, ha ammesso che gli investigatori avevano scoperto informazioni "riguardanti" alcuni messaggi di testo in cui si discuteva di munizioni vere che forse erano state utilizzate in un film precedente girato pochi mesi prima.

Nuove prove sull'armaiolo alle prime armi

In effetti, è qui che inizia il percorso in questa nuova raccolta di prove. Lo sceriffo si riferiva a uno scambio tra Hannah Gutierrez Reed, la giovane e inesperta armaiola di Rust, e Seth Kenney, il fornitore di armi del film, mentre la prima stava lavorando lo scorso agosto a un altro film, The Old Way.

Scena del crimine sul set di Rust 3

Gli ha chiesto se poteva «sparare proiettili bollenti fuori dalla botola... come un grosso carico di munizioni reali». Ha risposto avvertendola di non usare mai proiettili dal vivo o "caldi". «È un grave errore, finisce sempre in lacrime», le ha detto. E lei ha risposto: «Buono a sapersi, continuerò a sparare al mio».

Formata da suo padre, un veterano esperto di armi da fuoco di Hollywood, Gutierrez Reed aveva solo 24 anni e ha ammesso di aver quasi rifiutato il suo primo lavoro come armaiolo cinematografico, The Old Way, con Nicolas Cage, perché era «preoccupata di non essere pronta» e ha scoperto che caricare proiettili a salve nelle pistole era «la cosa più spaventosa».

Scena del crimine sul set di Rust 2

La pratica della pistola ad estrazione rapida di Baldwin

La successiva significativa rivelazione nella raccolta di nuove prove è fornita da filmati muti di Baldwin che prova quello che sarebbe diventato il momento fatale. Seduto in costume occidentale sulla panca di una chiesa, Baldwin si esercita due volte per «estrarre rapidamente» la pistola dalla fondina nascosta nella sua giacca e puntarla verso la telecamera.

Era stata una giornata difficile. Una troupe di sei persone se n’era andata quella mattina disgustata dalle condizioni di lavoro, quindi era stato necessario trovarne un'altra, il che aveva ritardato l’inizio delle riprese.

Baldwin ha usato quel tempo per provare lo scontro a fuoco che il suo personaggio, un fuorilegge incallito e ferito, avrebbe dovuto avere con un maresciallo degli Stati Uniti e cacciatore di taglie. Più tardi, la pistola che doveva essere caricata solo con proiettili fittizi è esplosa e un proiettile è passato attraverso il corpo di Hutchins prima di conficcarsi nella spalla di Souza.

Alec Baldwin sul set

La lotta disperata per salvare la vittima

Gli attori e la troupe sono stati portati fuori dalla minuscola chiesa - diventata ufficialmente una scena del crimine - e sostituiti da polizia, paramedici e personale medico della compagnia cinematografica. L'atmosfera frenetica è stata catturata dalla telecamera indossata da un soccorritore.

Circondata da apparecchiature, bende e quattro persone che cercavano disperatamente di tenerla in vita, Hutchins giaceva sulla schiena, senza emettere alcun suono ma ancora sufficientemente cosciente da continuare a muovere il braccio sopra la sua testa.

«Halyna, resta con noi», si sente dire a uno dei medici. Un altro la esorta a fare respiri profondi mentre gli posiziona una maschera per l'ossigeno sul viso. Il filmato finisce quando la spostano su una barella e poi sull’elicottero. È stata trasportata in aereo all'ospedale dell'Università del New Mexico, ma in seguito ha ceduto alle ferite riportate.

Gli abiti di scena di Baldwin macchiati di sangue finto

«Benvenuti nel giorno peggiore della mia vita».

Baldwin e i membri dell'equipaggio sono stati successivamente filmati in ulteriori video dalle telecamere della polizia, mentre sono seduti in silenzio in attesa di notizie fuori dalla chiesa.

La polizia si è anche filmata mentre interrogava le persone coinvolte nella scena. Poiché Baldwin ha negato di aver premuto il grilletto e ha detto di non sapere come fossero arrivati i colpi dal vivo sul set, è stata interrogata anche l'armaiola Gutierrez Reed - che ha negato la responsabilità della sparatoria. Profondamente sconvolta, quando le è stato chiesto se fosse lei l'armaiolo, ha risposto: «Lo sono, o almeno lo ero», aggiungendo: «Benvenuto nel giorno peggiore della mia vita».

In seguito ha accompagnato un'ufficiale donna in un gabinetto dove le ha detto: «Non posso credere che Alec Baldwin stesse tenendo la pistola. È così fottuto». Ha poi chiesto agli agenti se poteva andare su un'auto della polizia lontano dal resto della squadra. «Voglio solo andarmene da qui e non mostrare mai più la mia faccia in questo settore... Sono l'unica armiera donna e ho rovinato tutta la mia carriera».

Gutierrez Reed, armaiola di Rust

L’attore viene filmato di fronte alla polizia

Il filmato girato dalla telecamera di un detective mostra l’agente mentre interroga Baldwin sul set e l'attore chiede se può cambiarsi il costume prima di andare alla stazione di polizia per un colloquio. «Non so se questo [è] sangue sospetto o sangue reale», gli dice l'ufficiale indicando il suo panciotto schizzato. «Oh, questo è falso. Tutto questo è teatrale», gli assicura Baldwin.

Alec Baldwin interrogato dalla polizia

Ma la polizia gli ha chiesto di rimanere in costume. La polizia ha anche rilasciato filmati di Baldwin interrogato nell'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe. Baldwin è stato filmato mentre parlava con due agenti di polizia in una stanza degli interrogatori: «Qualcuno ha messo un proiettile nella pistola. Ho provato con una pistola calda. Doveva essere fredda o vuota... Questa è la cosa più orribile che abbia mai sentito in vita mia».

Ha chiesto se sarebbe stato accusato e ha sospirato pesantemente quando gli è stato detto che non lo era. Ha raccontato che Gutierrez Reed gli aveva consegnato la pistola, e ha aggiunto: «Stavo presumendo che fosse una pistola fredda».

Alec Baldwin interrogato dalla polizia 2

Gli investigatori in seguito gli hanno detto che Hutchins era morta. Con la mano che si è coperto la bocca, poi è rimasto in silenzio.

Perché non hanno usato una pistola di gomma?

La polizia ha rilasciato e-mail inviate a Dave Halls, l'assistente alla regia del film, che è stato accusato di non aver adempiuto al suo dovere di controllare che le armi fossero al sicuro. In un messaggio, un amico ha avvertito che il «team di PR di Baldwin è in overdrive e sta cercando di trasferire la colpa da se stesso a un'ape operaia che non ha i soldi o il potere per confutare nulla di tutto ciò».

Alec Baldwin interrogato dalla polizia

Anche se a Baldwin è stata data una pistola carica, gli addetti ai lavori affermano che ciò non lo esonera dalle responsabilità. Le linee guida sindacali degli attori di Hollywood specificano che nessuno dovrebbe prendere in mano una pistola senza controllarla da solo e non dovrebbe mai puntarla direttamente contro nessuno.

I registi hanno una varietà di opzioni su quali pistole usano. Le pistole finte di gomma sono sempre più popolari, ma alcuni registi e attori le considerano insufficientemente realistiche per le riprese ravvicinate. Un'alternativa è usare una vera pistola che è stata modificata in modo che possa essere caricata solo con proiettili fittizi.

hannah gutierrez reed

Sembra che Baldwin fosse uno di quei registi a cui non piaceva usare pistole finte. In un messaggio di testo, Sarah Zachry, la maestra di scena di Rust, ha detto a un amico che Gutierrez Reed aveva sempre voluto usare armi false sul set, ma questo era in conflitto con i desideri di Baldwin.

«Ad Alec non è mai piaciuto niente di falso come le pistole e nemmeno il coltello di gomma», ha scritto. «Ha sempre voluto il vero coltello, ma alla fine gli ho dato la gomma a sua insaputa. Ha sempre voluto la sua vera pistola».

Se è così, ora potrebbe pentirsi profondamente della sua passione per l'autenticità.

halyna hutchins intervista di alec baldwin alla abc 1 david halls