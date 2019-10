TUTTO IL RESTO È MUFFA - ALLO ZOO DI PARIGI TRA DUE GIORNI SI POTRÀ AMMIRARE IL BLOB “PIÙ INTELLIGENTE” CHE ESISTA SULLA TERRA: È UN INSIEME DI ORGANISMI UNICELLULARI CHE INSIEME FORMANO UNA CREATURA DOTATA DI VOLONTÀ – LA SUA PARTICOLARITÀ PIÙ CURIOSA È IL FATTO CHE HA 720 SESSI. CIASCUNA CELLULA HA TRE GENI, A LORO VOLTA SOGGETTI A DECINE DI VARIAZIONI E… – VIDEO

il misterioso blob dello zoo di parigi

Tra due giorni, dal 19 ottobre, al Parco zoologico di Parigi il pubblico potrà ammira il blob più 'intelligente' che esista sulla Terra. Il suo nome scientifico è Physarum polycephalum o anche melma policefala e si tratta di un insieme di organismi unicellulari che sembrano formare un'unica creatura dotata di una propria volontà.

il misterioso blob dello zoo di parigi 1

Per quanto simile a una muffa, il Physarum polycephalum è in realtà un protista, ossia il organismo eucariote che non è riconducibile al regno animale, delle piante o dei funghi. Il blob è il risultato della somma di più cellule, ciascuna delle quali è in grado di muoversi e fondersi con i propri simili, formando una melma gialla. Il fenomeno risulta particolarmente evidente se si prova a tagliare l'ammasso in tanti pezzi, che in breve tempo si rifondono o danno vita a nuovi esseri ameboidi.

il misterioso blob dello zoo di parigi 3

il misterioso blob dello zoo di parigi 2

Tra le particolarità che contraddistinguono la melma policefala c'è anche il fatto che ha 720 sessi. Il sesso di ciascuna cellula è infatti definito dalla presenza di tre geni, a loro volta soggetti a decine di variazioni, per un totale di oltre 700 combinazioni possibili.

il misterioso blob dello zoo di parigi 6 il misterioso blob dello zoo di parigi 4

L'aspetto che tuttavia incuriosisce di più gli scienziati riguarda l'apparente attitudine della melma a comportarsi come un essere intelligente, nonostante non abbia un cervello o un sistema nervoso. Un recente studio ha ad esempio dimostrato che, attraverso un meccanismo di "assuefazione", il Physarum polycephalum impara dall'esperienza ad evitare una sostanza nociva, riuscendo a trasmettere questa 'conoscenza' anche alle cellule che si uniscono dopo.

il misterioso blob dello zoo di parigi 5

In passato, un altro esperimento descritto sulla rivista Nature ha inoltre documentato la capacità del blob di orientarsi all'interno di un labirinto, in modo da trovare la via di uscita più breve.