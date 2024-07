TUTTO IL RESTO È NOKIA – A ETON SEGUONO LA DOTTRINA VALDITARA: AL BANDO GLI SMARTPHONE - IL COLLEGE PIÙ PRESTIGIOSO DI'INGHILTERRA, DOVE HANNO STUDIATO PRIMI MINISTRI E RAMPOLLI REALI, FORNIRÀ AGLI STUDENTI DEI VECCHI NOKIA, CHE POSSONO EFFETTUARE SOLO CHIAMATE E MESSAGGI: “MIGLIORANO LA VITA SOCIALE E LA SALUTE MENTALE” - LA MISURA EFFETTIVAMENTE HA AVUTO DEI BENEFICI: CON L'INTRODUZIONE DEL PROGRAMMA A GENNAIO, LE PUNIZIONI SONO CALATE DEL 40% E LE ASSENZE DEL 25%.

La scuola più prestigiosa del Regno Unito bandisce gli smartphone. L’Eton College, la scuola frequentata dal principe William e da suo fratello Harry, fornisce agli studenti che inizieranno il primo anno a settembre un telefono Nokia, vecchio stile, che può effettuare solo chiamate e messaggi. E non è il primo caso: molti College inglesi stanno adottando misure stringenti sull’uso degli smartphone, che già da tempo sono stati collegati a problemi di salute mentale e depressione, soprattutto negli adolescenti.

A Eton gli alunni […] riceveranno un iPad da usare per lo studio. Già prima dell’introduzione della nuova norma gli studenti dovevano consegnare i loro dispositivi la sera prima di andare a dormire, per i primi tre anni di college. Per gli studenti più grandi invece le restrizioni sui cellulari non si applicano, ma l’istituto continuerà a mantenere i controlli sull’uso dei dispositivi come ha sempre fatto.

Come ha spiegato Mike Grenier, il vicedirettore di Eton, in una lettera ai genitori: «Se usati responsabilmente e con moderazione, [gli smartphone] possono essere una parte fondamentale della vita dell'adolescente moderno e possono creare reti sociali positive e dare accesso a notizie e opinioni da tutto il mondo. Tuttavia, nonostante questi aspetti positivi, esistono anche sfide e potenziali aree di preoccupazione, in particolare per quanto riguarda la socializzazione, l'abuso e l'uso eccessivo, e l'impatto sulla salute fisica e mentale». Se uno studente avesse bisogno di uno smartphone per qualche necessità, il personale potrà conservarlo per lui.

[…] La misura ha avuto effettivamente dei benefici: con l'introduzione del programma a gennaio, le punizioni sono calate del 40% e le assenze del 25%.

