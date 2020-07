21 lug 2020 11:48

TUTTO E’ POSSIBILE CON LE TETTE - SARA MANFUSO SI LANCIA IN DIFESA DEGLI ANIMALI SU INSTAGRAM SFRUTTANDO LE SUE NUOVE FORME: “NON ABBANDONERÒ IL MIO AMICO A QUATTRO ZAMPE. NOTA BENE: LA SCOLLATURA IN FOTO È FUNZIONALE AD ATTIRARE L’ATTENZIONE NON SOLO DEI MASCHIETTI, MA DELLE TANTE SIGNORE CHE SARANNO CERTAMENTE SOFFERMATE PER CRITICARE…”