TUTTO RUOTA INTORNO A TORZI - UNA PARTE DEI SOLDI CHE IL BROKER MOLISANO HA INCASSATO DAL VATICANO INCROCIANO IL CRAC DELLA POPOLARE DI BARI

Estratto dell’articolo di Fabio Tonacci, Floriana Bulfon e Giuliano Foschini per “la Repubblica”

Chi è, veramente, Gianluigi Torzi? Perché il suo nome […] rimbalza nelle procure italiane di Milano, Larino e Bari? Si sa che il broker molisano […] è riuscito a spillare alle casse della Segreteria di Stato della Santa Sede almeno 15 milioni di euro per fare da intermediario nel disastroso affaire della compravendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra, conclusosi con una perdita, per il Vaticano, di un centinaio di milioni. Una traccia di quella clamorosa parcella porta al crac della Popolare di Bari […]

A dicembre del 2018 […] Vincenzo De Bustis […] viene nominato consigliere delegato della Popolare di Bari, in quel momento in difficoltà economica. De Bustis nel primo consiglio di amministrazione porta in dote 30 milioni. Di chi sono? De Bustis spiega che una società maltese, la Muse Ventures, è pronta a sottoscrivere obbligazioni della PopBari per quella cifra. Perché si perfezioni l' accordo, però, PopBari deve acquistare 51 milioni di azioni dal fondo lussemburghese Naxos.

La maltese Muse Ventures è una società di Torzi, con un capitale di appena mille e 500 euro. Una scatola vuota. Dove li ha i 30 milioni di cui parla De Bustis? Anche la lussemburghese Naxos, però, è legata al broker molisano: è del suo partner d' affari Enrico Danieletto. Secondo la procura di Bari, Torzi, grazie alla futura liquidità vaticana, sta provando una triangolazione di denaro a rischio riciclaggio. Il cda della banca - quando si accorge che il nome di Torzi è nelle black list di mezza Europa - blocca tutto. Ma l' operazione, si scopre oggi, non è del tutto sfumata.

[…] Torzi. Classe 1979, il finanziere di Guardialfiera, comune di neanche mille abitanti in provincia di Campobasso, ne ha fatta di strada […] a Londra aggancia i contatti giusti e affina, al ritmo di investimenti e transazioni milionarie, il suo metodo […]: rileva quote di società con denaro che fisicamente non ha, ma che detiene in portafogli complessi che comprendono crediti deteriorati, obbligazioni, strumenti finanziari complicati; rivende le quote a terzi, incassando soldi veri. Anche perché la vicenda Vaticano e PopBari non sono episodi isolati. La procura di Larino ha su Torzi indagini avanzate. Quella di Milano ha più di un fascicolo aperto per reati che vanno dalla truffa alla bancarotta.

LA RETE DEGLI AMICI FAMOSI

[…] Torzi siede nei salotti buoni, esibisce relazioni politiche e propina lezioni da esperto di strategia internazionale. Lo testimonia il saggio scritto la primavera scorsa […]: "Thinking outside the box. Pandemia e geopolitica: i nuovi assetti globali". […]La lunga postfazione è firmata da Franco Frattini […] Nel board di una sua società britannica figurano altri nomi noti: Giancarlo Innocenzi, ex sottosegretario alle Comunicazioni con Silvio Berlusconi; Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa; Fabrizio Lisi, ex generale della Guardia di Finanza in contatto con Luigi Bisignani. […] L'ultimo ad andarsene è stato il top manager Alfredo Camalò. […]

