TWITTER LE STA PROVANDO TUTTE PER NON PERDERE UTENTI - IN ATTESA DELL'ACQUISIZIONE DA PARTE DI ELON MUSK, TWITTER LANCIA I POST "MISTI" - LA NOVITÀ PERMETTERÀ AGLI UTENTI DI CONDIVIDERE IN UN UNICO POST, SIA TESTO CHE FOTO E VIDEO - "MESCOLARE DIVERSI TIPI DI CONTENUTI VISIVI INSIEME IN UN UNICO TWEET CONSENTE DI ESPRIMERSI OLTRE I 280 CARATTERI PER RACCONTARE LA PROPRIA STORIA"

twitter 4

(ANSA) - Mentre si continua a parlare di una possibile acquisizione da parte di Elon Musk, Twitter ha annunciato l'arrivo di una nuova funzionalità sulla piattaforma. Si tratta della possibilità di condividere, in un unico post, sia testo che foto e video, file gif compresi, per arricchire ulteriormente il tweet. Finora invece, il social consentiva la pubblicazione di una sola tipologia di contenuto multimediale, accompagnata da un testo.

twitter 3

Come spiega la stessa azienda, gli utenti hanno l'opportunità di allegare qualsiasi file vogliano entro il limite conteggiato in automatico. "Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi ed entusiasmanti per aiutare i creatori a condividere di più ed essere visti. Mescolare diversi tipi di contenuti visivi insieme in un unico tweet consente di esprimersi oltre i 280 caratteri per raccontare la propria storia" ha affermato Twitter in un post sul blog. TechCrunch ha riferito del test sui "media misti" a luglio.

twitter 2

A quel tempo, gli utenti non potevano visualizzare questi tweet sulla versione per computer ma solo su Android e iOs mentre ora l'azienda sta rendendo la funzionalità disponibile a tutti a livello globale. È stata una settimana impegnativa per il social network, che ha reso disponibile il pulsante di "modifica" dei post per gli abbonati al servizio Twitter Blue in Australia, Canada e Nuova Zelanda.

twitter 1

La società sta anche implementando una nuova interfaccia video a schermo intero con scorrimento verticale simile a TikTok per passare da un clip all'altro. Dal punto di vista amministrativo invece, Elon Musk ha nuovamente avanzato l'ipotesi di acquisto dell'azienda americana all'inizio di questa settimana, al prezzo, già concordato, di 54,20 dollari per azione.