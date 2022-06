TWO CAZZI IS MEGL CHE ONE – BARBARA COSTA: “QUALCUNO LA VUOLE DOPPIA? TRIPLA? SE IL PORNO CHE TI ECCITA È QUELLO PIÙ ESTREMO, SE NON BASTA UN PENE MA CE NE VOGLIONO DUE (MINIMO), PRESTO, AGGIUNGI ALLA TUA LISTA DI HOBBY PREFERITI 'DPDIVA.COM', SITO NEONATO CARICO DI DOPPIE E TRIPLE PENETRAZIONI, ANALI E VAGINALI! TUTTO SESSO STRONG, IL PIÙ TOSTO E SENZA TREGUA" - "QUALI SENTIMENTI PORNO PATRIOTTICI ISTIGO SE DICO CHE IL PADRE PADRONE È IL NOSTRO CLAUDIO BERGAMIN?"

Barbara Costa per Dagospia

dpdiva (3)

Qualcuno la vuole doppia? Tripla? Ogni antro avido e disponibile è infilzato, è imbottito, e bocche che paiono spezzarsi e invece no, ce la fanno bene e tanto, a prenderne uno, a succhiarne un altro, e a popparne due, e insieme, e sono grossi, pulsanti, ingestibili!

Se il porno che ti eccita è quello più estremo, se alle tue sinapsi che scuotono il tuo sesso (e attivano la tua mano) non basta un pene ma ce ne vogliono due (minimo) in atto su una donna il cui corpo è ingordo di sesso e di maschi, e che in gangbang è maestra e insaziabile… presto, aggiungi alla tua lista di hobby preferiti "DPDiva.com", sito neonato carico di doppie e triple penetrazioni, anali e vaginali! Tutto sesso strong, il più tosto e senza tregua, e allora: quali sentimenti i più porno patriottici istigo se dico che il padre padrone di DPDiva.com è il nostro Claudio Bergamin?

maestro claudio on set (2)

Lui, Claudio Bergamin, italiano di Trieste, e negli Stati Uniti da più di 20 anni e a farne, di porno! Lui, celebre nel settore per la sua vigorosa casa di produzione "PervCity", su cui comanda con l’alias "Maestro Claudio" (dacché si sente e proclama nientemeno che “il Michelangelo del porno”…!) se n’è inventata un’altra, l’ha chiamata DPDiva, e vi ha messo le pornostar le più attizzanti e flessuose e seguite, e le più valenti a farsi regine di peni che forti le varcano e da più parti in contemporanea…

Maestro Claudio lo sa e sicuro lo decreta: il pubblico del porno ha voglia, inesausta, di pirotecnici spettacoli penetrativi e assolutamente multipli. Ha voglia di contemplare davanti a uno schermo donne e uomini che ci danno sotto, realizzando sudici porno sogni i più improponibili nella realtà. Maestro Claudio i suoi aficionados sa come viziarli per assicurarsene la fedeltà!

maestro claudio on set

Guardate che ha messo in catalogo su DPDiva, e sono solo le prime scene: c’è Syren De Mer che gode di 3 maschi, delle loro doppie penetrazioni anali, alternate e no, e del loro bukkake finale. C’è Ashley Lane in mezzo a 3 uomini che ne fanno porno giostra davanti, e dietro, ma pure la fistano, ma pure la inondano di sperma sul viso, e sul corpo, e dentro.

savannah bond

C’è Lana Analise in una gang bang a penetrazioni profonde e da ogni parte, e dove non bastano i peni entrano in scena i dildo. E nuovi e più diabolici video sono in caricamento, con pornostar quali Alexis Tae, Savannah Blond, Jane Wilde, e tante, tante altre…

A Maestro Claudio piace teen, ma anche milf, e piace depilata e però all’occasione pure bella pelosa: d’altronde, lo stesso Maestro a peli non scherza: l’avete visto nudo in porno azione? Nooo?

Se c’è una cosa che distingue i porno diretti da Claudio Bergamin, oltre il suo personalissimo stile di ripresa, fatto di angolazioni inusuali, mobilissime, è il suo "entrare" nell’inquadratura porno, la sua rapidità nell’immettere l’occhio della telecamera nei sessi che si sollazzano, ma non solo: a volte, Maestro Claudio entra diretto, fattivo, attivo negli incastri sessuali che sta riprendendo.

maestro claudio on set

E infatti Maestro Claudio, se per DPDiva ha subito chiamato a sé, sul set, il suo socio e sodale Michael Stefano (pornostar nato negli USA ma italiano, figlio di immigrati di prima generazione), non si sottrarrà dal girare e caricare lavori in cui è lui stesso a pornare: lui, il suo pene, vispo e in azione, sui corpi e nei sessi di femmine libidinose (di solito, Claudio opta per threesome con lui, una attrice, e Michael Stefano: chi lo sa se per DPDiva varierà trend…).

Non dimentichiamo che il grande Claudio Bergamin ha iniziato nel porno da attore, negli anni '90, quando il porno era tutt’altra roba, e che è su quei set che ha incontrato Tiziana, sua attuale moglie: ma che vuoi dire contro chi, da quasi 3 decenni, è un potente Maestro del porno, a idearlo, e a dirigerlo, in creativa esaltazione, così come è egli stesso a farlo, il porno, col suo pene di arzillo 67enne che nulla invidia a peni più giovani e aguzzi?

claudio bergamin lola fae on set savannah bond (2) dpdiva gangbang ashely lane maestro claudio sul set claudio bergamin jane wilde on set syren de mer lisey sweet (3) lisey sweet maestro claudio sul set claudio bergamin anna de ville on set jane wilde rory knox (2) maestro claudio maestro claudio gianna dior paige owens (2) claudio bergamin on set (3) paige owens anal squirter gianna dior maestro claudio dpdiva.com (1) savannah bond gia derza emma hix claudio bergamin on set (2) claudio bergamin on set isiah maxwell syren de mer (2) karma rx savannah bond (2) savannah bond (3) claudio bergamin syren de mer paige owens gia derza (2) lydia black maestro claudio on set alexis tae (2) lydia black claudio bergamin on set

lisey sweet (2) lola fae (2) rory knox jasmine jae alexis tae claudio bergamin london river michael stefano on set lola fae isiah maxwell syren de mer gia derza maestro claudio on set dpdiva