GLI UBRIACHI AL VOLANTE SONO UNA CALAMITA’! A ROMA TRE VIGILI URBANI SONO STATI FALCIATI DA UNA MACCHINA CHE SFRECCIAVA A VELOCITA’ FOLLE MENTRE RILEVAVANO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA. L'AUTOMOBILISTA 30ENNE, UN CARABINIERE DEL ROS FUORI SERVIZIO, È STATO FERMATO: È RISULTATO POSITIVO ALL’ALCOL TEST – A UNO DEI TRE AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E’ STATA AMPUTATA UNA GAMBA E RISCHIA DI PERDERE ANCHE IL SECONDO ARTO…

Gli agenti, due donne e un uomo, erano impegnati nei rilievi di un incidente quando sono stati travolti da un’auto che arrivava ad alta velocità. Il conducente positivo all’alcol test. Il ferito più grave era stato assunto appena due mesi fa

Tragedia stradale nella notte di mercoledì. Tre vigili urbani sono stati investiti in via Tiburtina: a uno di loro è stata amputata la gamba e rischia di perdere anche il secondo arto. Era stato assunto da soli due mesi. L’incidente è avvenuto intorno alle 19,15, all’altezza dell’uscita del Raccordo anulare, poco lontano dal centro abitato. I tre vigili urbani del IV Gruppo Tiburtino erano sulla carreggiata perché stavano prendendo i rilievi di un incidente avvenuto poco prima.

All’improvviso è comparsa a velocità elevata una macchina, che ha falciato i tre vigili urtando anche contro la macchina di servizio dei caschi bianchi. Al volante dell’auto, secondo i primi accertamenti, c’era un uomo di 30 anni che è risultato positivo all’alcol test. I tre vigili investiti sono due donne e un uomo: a riportare la peggio è stato l’uomo, D.V., 25 anni, entrato nel corpo di polizia locale dopo l'ultimo concorso. Aveva prestato giuramento due mesi fa ed da poche settimane aveva preso servizio presso il IV Gruppo. L’agente è ora ricoverato al San Camillo, dove i medici sono stati costretti ad amputargli una gamba. È in prognosi riservata, rischia di perdere anche l’altra gamba.

(…) Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato alle 23 al San Camillo per fare visita e portare la sua solidarietà all’agente che ha perso la gamba. Gualtieri si è poi fermato a parlare con i familiari dell’agente, presenti in ospedale il padre, la madre e il fratello. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia stradale per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

CHI È L'UOMO ALLA GUIDA

(...) Il conducente dell'auto, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti tossicologici di rito. L'automobilista è stato fermato: è un carabiniere del Ros libero dal servizio. Secondo quanto si apprende, il militare è risultato positivo al test sull'assunzione di alcolici.

Le condizioni dell'agente più grave, nonostante abbia perso molto sangue, sono al momento stabili. E' ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dove ha subito l'amputazione della gamba sinistra. Il sindaco Gualtieri in ospedale dai tre agenti feriti .I tre agenti, due donne e un uomo, sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali Sandro Pertini, Policlinico Umberto I e San Camillo. Il più grave, l'agente uomo, ha 25 anni e si trova al San Camillo.