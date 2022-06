UBRIACONE E SELFIE-CIENTE: UN COCKTAIL CHE PER POCO NON DIVENTAVA LETALE - A SASSARI, UN UOMO SI SCHIANTA CON LA MACCHINA MENTRE BEVE DA UNA BOTTIGLIA DI WHISKY AL VOLANTE, FERENDO UNA COPPIA CHE VIAGGIAVA SU UN’ALTRA AUTO – IL TUTTO E' SUCCESSO MENTRE L'UBRIACONE SI STAVA FILMANDO IN DIRETTA SU FACEBOOK - PER GLI INVESTIGATORI È UN MIRACOLO SE IL BILANCIO NON È STATO ANCORA PIÙ GRAVE: IL PIRATA DELLA STRADA AVREBBE... - VIDEO

SASSARI UBRIACO AL VOLANTE SI SCHIANTA IN DIRETTA FACEBOOK

Si schianta mentre beve da una bottiglia di whisky. Il tutto ripreso in diretta Facebook. Protagonista un automobilista sardo che nelle immagini appare visibilmente alticcio, probabilmente per aver già bevuto parecchio. Dopo aver perso il controllo dell’auto si è infatti schiantato contro una Opel sulla quale viaggia una coppia di Sassari. Il conducente è rimasto illeso, mentre gli altri due coinvolti nell’incidente sono rimasti feriti, ma non sono gravi.

Secondo gli inquirenti solo per miracolo il bilancio non è stato ancor più pesante. Probabilmente il protagonista della bravata voleva far vedere agli amici di cosa era capace: nel video sta con una mano al volate e con l’altra svuota la bottiglia di liquore, poco prima di provocare l’incidente.

L’episodio, ricostruito oggi da la Nuova Sardegna è avvenuto a Sassari, sulla Statale 131 in direzione Porto Torres. Il filmato social è già stato acquisito dalla polizia che ha avviato le prime indagini. L’automobilista rischia l’arresto fino a un anno per essersi messo alla guida con un livello di alcol nel sangue molto al di sopra di quanto consentito dalle legge. Prima dello schianto avrebbe compiuto una gimkana tra le auto a 80 chilometri all’ora, che poteva trasformarsi in una strage.

Nel video si vedono le auto che sfrecciano veloci. Poi arriva lo schianto e la clip si interrompe bruscamente. Bastano pochi secondi di visione per capire che chi era al volante non aveva il controllo della situazione. La guida è incerta e lo schianto avviene subito poco dopo l’ennesimo sorso di whisky. La follia va in scena sulle corsie della ex 131 e viene condivisa su Facebook poco dopo le 18, una degli orari di punta per il traffico in quella strada.