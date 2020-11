29 nov 2020 15:19

UN UCCELLO PER SEI PASSERE - PRETTY MIKE, SOCIALITE NIGERIANO E INFLUENCER DA 250MILA FOLLOWER, SI È PRESENTATO A UN MATRIMONIO VIP CON SEI RAGAZZE TUTTE INCINTE: L’UOMO SOSTIENE DI ESSERE IL PADRE DEI BAMBINI E HA POSATO CON LE MAMME SORRIDENTI – MA PER MOLTI E' L'ULTIMA MINCHIATA IDEATA PER ATTIRARE L'ATTENZIONE: NEL 2017 È STATO ARRESTATO PER ESSERE ANDATO A UN EVENTO CON DELLE RAGAZZE AL GUINZAGLIO A QUATTRO ZAMPE… - VIDEO