L'udienza preliminare del processo a Los Angeles contro Ron Jeremy è stata rinviata un’altra volta, al 25 ottobre. L’ex star del porno è accusato di 35 capi di imputazione, da parte di 23 presunte vittime. Se condannato, rischia dai 330 anni all’ergastolo, da scontare nella prigione di Stato dove è rinchiuso da giugno 2020.

L’avvocato di Jeremy, Stuart Goldfarb, e il procuratore distrettuale Paul Thompson avevano concordato a marzo di svolgere oggi l’udienza preliminare, ma poche settimane fa Goldfarb ha presentato una richiesta per un’altra proroga.

Goldfarb infatti ha insistito per oltre un anno sul fatto di non potersi preparare adeguatamente per l'udienza preliminare senza avere accesso ai nomi e agli indirizzi delle 23 vittime e degli oltre 50 testimoni che l'ufficio del procuratore distrettuale intende produrre.

I casi di aggressione sessuale hanno regole speciali progettate per proteggere la sicurezza delle vittime; la difesa chiede che queste regole speciali siano allentate per identificare le persone dietro le accuse di aggressione al fine di rispondere ad esse.

Goldfarb ha presentato un appello per ottenere queste informazioni, ma non è stato accolto. Jeremy è stato arrestato e accusato la prima volta il 22 giugno 2020. Quella settimana è stato chiamato in giudizio e si è dichiarato «non colpevole». La sua cauzione è stata fissata a 6,6 milioni di dollari e da quella data è rimasto in carcere.

Durante un'udienza di fine agosto 2020, il vice procuratore distrettuale Thompson della divisione crimini sessuali ha aggiunto altre 20 accuse alle otto originarie. Il 28 ottobre 2020, l'ufficio del procuratore distrettuale ha presentato sette ulteriori accuse di violenza sessuale che hanno coinvolto sei vittime aggiuntive e che riguardano il periodo dal 1996 al 2020.

Il caso contro Jeremy è stato quindi modificato per aggiungere i capi d’imputazione: 11 capi di imputazione per stupro forzato, 8 conteggi di percosse sessuali per costrizione, 6 conteggi di copulazione orale forzata, 5 capi di imputazione per penetrazione forzata da parte di un corpo estraneo e 1 conteggio ciascuno di sodomia, aggressione con l'intento di commettere stupro, aggressione con l'intento di commettere una penetrazione digitale forzata, penetrazione di un oggetto estraneo su una vittima priva di sensi o addormentata e condotta oscena con una ragazza di 15 anni.

Ron Jeremy, nato a New York nel 1953, è stato per anni uno dei pornodivi più quotati. Ha girato migliaia di film a luci rossi, tra cui “Cicciolina e Moana ai Mondiali” di Mario Bianchi nel 1990. Nel film, interpreta la parte di Diego Armando Maradona. Insieme a lui altre due pornostar tra le più note: il nostro Rocco Siffredi e l’americano Sean Michaels, che con tante di treccine alla Ruud Gullit, intrecciano un triangolo amoroso con Cicciolina e Moana Pozzi.

Era così famoso che in Finlandia veniva distribuito un rum con il marchio “Ron de Jeremy”. Dopo l’arresto della star, l’azienda ha rinominato tutti i prodotti della serie in “Hell or High Water”.

