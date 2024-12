10 dic 2024 09:57

UCCI UCCI, NUOVI GUAI PER RICUCCI - IL TRIBUNALE DI ROMA HA CONDANNATO A SEI ANNI DI CARCERE STEFANO RICUCCI, ACCUSATO DI CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI - STESSA PENA AGLI ALTRI DUE IMPUTATI: L'EX CONSIGLIERE DI STATO NICOLA RUSSO E PER L'IMPRENDITORE LIBERATO LO CONTE. SI TRATTA DELLA VICENDA CHE RUOTA INTORNO A PRESUNTE UTILITÀ RICEVUTE DA RUSSO IN CAMBIO DI UNA SENTENZA D'APPELLO FAVOREVOLE PER LA SOCIETÀ “MAGISTE REAL ESTATE PROPERTY”, RICONDUCIBILE A RICUCCI, NELLA CAUSA CHE LA SOCIETÀ AVEVA PERSO IN PRIMO GRADO CONTRO L'AGENZIA DELLE ENTRATE. I FATTI RISALGONO AL 2014…