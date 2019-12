UCCI UCCI, SENTO ODOR DI CASTRUCCI – IL CASO DEL PROFESSORE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO DI SIENA SI STA ALLARGANDO: IL RETTORE ANNUNCIA CHE PRESTO SARANNO PRESI PROVVEDIMENTI DOPO CHE IN UN PRIMO MOMENTO AVER DERUBRICATO A “OPINIONI PERSONALI” IL TWEET SU HITLER – DEVE ESSERSI FATTO UN GIRO PIÙ LARGO DEL PROFILO DI CASTRUCCI, ZEPPO DI RIFERIMENTI ANTI-SEMITI – LO SCAMBIO CON BORGHI

Caro Rocca, ho preso un caffè con Castrucci due anni fa come lo prendo con tutti i senesi che incontro. Lo faccio senza sapere cosa pensano di Hitler e senza nemmeno chiederglielo prima di prendere il caffè. — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) December 2, 2019 I gentili contestatori del mio tweet non hanno compreso una cosa fondamentale: che Hitler, anche se non era certamente un santo, in quel momento difendeva l'intera civiltà europea. — Emanuele Castrucci (@castrucci1) December 1, 2019 Ma non è l'unico post di questo tenore e vedo che ha seguito tra i bandierini https://t.co/p36H0zJ6fd — guido olimpio (@guidoolimpio) December 1, 2019

Tweet pro Hitler: rettore, vergogna, presto provvedimenti

(ANSA) - “Le vergognose esternazioni del prof. Castrucci offendono la sensibilità dell'intero Ateneo; ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso". Lo afferma, in una nota diffusa stamani, dall'Università di Siena, il rettore Francesco Frati dopo le polemiche suscitate dai post pro Hitler apparsi sul profilo twitter del professor Emanuele Castrucci, docente dell'Ateneo e anche le critiche rivolte allo stesso rettore per la sua risposta, giudicata troppo tenue, sempre via twitter. Nella nota diffusa dall'Università si legge: "Il Rettore, personalmente e in nome e per conto dell'Università di Siena, condanna con fermezza i contenuti filo-nazisti del post pubblicato su twitter" dal professor Castrucci. "L'Ateneo che ho l'onore di rappresentare - le parole poi di Frati - si è sempre caratterizzato per il forte impegno anti-fascista e combatte con forza tesi revisioniste neonaziste ed ogni forma discriminatoria nei confronti di qualsiasi popolo".

Tweet pro Hitler: M5S, professore non può insegnare

(ANSA) - "Le dichiarazioni via social del professore dell'università di Siena Castrucci sono gravi ed inaccettabili. Il nazismo non è una opinione e chi si esprime in quel modo non può insegnare alcunché a nessuno, tanto più essere docente di un ateneo. Auspichiamo un celere provvedimento che impedisca a chi propugna simili idee di continuare a ricoprire quella cattedra". Così in una nota le senatrici e i senatori del Movimento 5 Stelle in Commissione Istruzione.

Tweet pro Hitler: Orlando (Pd), nulla da aggiungere?

(ANSA) - "Per un professore dell'università di Siena 'Hitler difendeva la civiltà europea'. Per il rettore: 'opinioni personali'. Nulla da aggiungere?". Così il vicesegretario del Pd Andrea Orlando su twitter.

Ciò che importa non è sapere chi siano i veri autori del documento, perché potrebbe davvero trattarsi di un 'falso' in senso tecnico, ma la domanda: i fatti descritti in esso sono veri o sono falsi? Dal momento che quanto accade oggi nel mondo è la prova evidente che sono veri. pic.twitter.com/RHXqPK8AYz — Emanuele Castrucci (@castrucci1) November 21, 2019

