17 ago 2021 16:04

UCCI UCCI SENTO ODOR DI PROPAGANDA NO VAX SU ANGELUCCI - L'IMPRENDITORE, EDITORE E POLITICO DI FORZA ITALIA È STATO DA POCO DIMESSO DALL'OSPEDALE SPALLANZANI DI ROMA DOVE ERA RICOVERATO PERCHÉ POSITIVO AL COVID: EPPURE AVEVA GIÀ RICEVUTO DUE DOSI DI VACCINO - COME È POSSIBILE? ESSENDO PAZIENTE FRAGILE AVEVA FATTO LE INIEZIONI SUBITO, PIÙ DI SEI MESI FA, E ORA PROBABILMENTE GLI ANTICORPI NON HANNO PIÙ FATTO IL LORO MESTIERE - IL 77ENNE "RE DELLE CLINICHE" DEL LAZIO È A CASA A CURARSI CON I MONOCLONALI...