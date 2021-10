UCCISA PER AVER RIFIUTATO DELLE AVANCE - IN PROVINCIA DI TORINO LA 44ENNE CARMEN DE GIORGI È STATA AMMAZZATA DENTRO UN BAR: ARRESTATO HOUNAIFI MEHDI, 34 ANNI E DI NAZIONALITÀ MAROCCHINA - L'UOMO HA COLPITO ANCHE DUE ALTRE GIOVANI DONNE CHE PERÒ NON SONO IN PERICOLO DI VITA - LA VITTIMA LASCIA UNA FIGLIA ADOLOSCENTE...

Chiara Ammendola per www.fanpage.it

la donna uccisa a torino

Una donna, Carmen De Giorgi, è stata uccisa a coltellate la scorsa notte in un bar nel Torinese. A colpirla mortalmente un uomo armato che si è poi scagliato contro altre due giovani donne, ferendole in maniera non grave. L'omicidio si è consumato in un bar di Luserna San Giovanni, nel Torinese, dove i carabinieri hanno poi arrestato l'assassino: il 34enne Hounaifi Mehdi.

il luogo del delitto

L'assassino è stato arrestato dai carabinieri

L'allarme è scattato la scorsa notte intorno all'1.30 quando è stato chiesto l'intervento del 112 nei pressi del bar Primavera, in via I Maggio, a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino.

È qui che l'assassino, brandendo un'arma bianca, si è scagliato contro la vittima, che ha colpito più volte uccidendola. Sul posto sono giunti i carabinieri di Pinerolo che hanno immediatamente arrestato l'uomo: non è ancora chiaro se l'omicida conoscesse la sua vittima. I militari stanno indagando per ricostruire l'accaduto ma stando a quanto raccontato da due testimoni che hanno assistito all'omicidio, l'assassino avrebbe aggredito la vittima dopo il rifiuto di quest'ultima alle sue avances.

La vittima lascia un figlio adolescente

il bar vicino a torino

L'assassino, Hounaifi Mehdi, è un uomo di 34 anni di nazionalità marocchina: secondo quanto ricostruito finora sembra che fosse seduto al bar allo stesso tavolo della vittima, la 44enne Carmen De Giorgi, che lavorava nella fabbrica di acque minerali Sparea e aveva una figlia adolescente.

L'assassino dopo l'omicidio è uscito dal bar forse per tentare una fuga bloccata dopo soli 100 metri dai carabinieri di Pinerolo allertati da alcuni testimoni: i militari lo hanno arrestato e portato in caserma per essere interrogato. Al momento si trova in carcere in attesa di essere interrogato dagli inquirenti così come le due amiche della vittima che sono ora ricoverate in ospedale.