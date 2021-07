17 lug 2021 11:37

UCCISO DAI TALEBANI IN AFGHANISTAN IL FOTOREPORTER DANISH SIDDIQUI, PREMIO PULITZER NEL 2018 - IL GIORNALISTA REUTERS ERA STATO FERITO A UNA SPALLA MENTRE SEGUIVA GLI SCONTRI VICINO AL VALICO CON IL PAKISTAN - SIDDIQUI, DI NAZIONALITA' INDIANA, AVEVA SEGUITO LE GUERRE IN AFGHANISTAN E IN IRAQ, LE PROTESTE DI HONG KONG, I TERREMOTI IN NEPAL E LA CRISI DEI RIFUGIATI ROHINGYA, PER LA QUALE AVEVA VINTO IL PULITZER