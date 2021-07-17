UCCISO DAI TALEBANI IN AFGHANISTAN IL FOTOREPORTER DANISH SIDDIQUI, PREMIO PULITZER NEL 2018 - IL GIORNALISTA REUTERS ERA STATO FERITO A UNA SPALLA MENTRE SEGUIVA GLI SCONTRI VICINO AL VALICO CON IL PAKISTAN - SIDDIQUI, DI NAZIONALITA' INDIANA, AVEVA SEGUITO LE GUERRE IN AFGHANISTAN E IN IRAQ, LE PROTESTE DI HONG KONG, I TERREMOTI IN NEPAL E LA CRISI DEI RIFUGIATI ROHINGYA, PER LA QUALE AVEVA VINTO IL PULITZER

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Danish Siddiqui 3 Danish Siddiqui 3

LA TRAGEDIA Raccontare, attraverso le immagini, le storie e i volti delle crisi e dei conflitti nel mondo, portando luce dove c'è solamente oscurità. Danish Siddiqui lo ha fatto fino a sacrificare la propria vita a soli 38 anni, tra le terre dell'Afghanistan.
 
Fotoreporter della Reuters e premio Pulitzer del 2018, Siddiqui è deceduto mentre copriva i combattimenti tra le forze di sicurezza afgane e i talebani vicino al valico di frontiera con il Pakistan di Spin Boldak, caduto nei giorni scorsi nelle mani degli insorti.
 

Danish Siddiqui Danish Siddiqui

Siddiqui e un alto ufficiale sono stati uccisi nel fuoco incrociato con i talebani, ha riferito la Reuters che ha ricevuto le informazioni dall'esercito del Paese.
 
IL RICORDO «Danish era un giornalista eccezionale, un marito e un padre devoto e un collega molto amato. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia in questo momento terribile», hanno dichiarato in una nota il presidente di Reuters Michael Friedenberg e la direttrice Alessandra Galloni, sottolineando che l'agenzia sta raccogliendo «urgentemente maggiori informazioni, in collaborazione con le autorità della regione».
 

Foto di Danis Siddiqui 2 Foto di Danis Siddiqui 2

Il giornalista, di nazionalità indiana, era nelle forze afghane dall'inizio di questa settimana, e ieri mattina aveva riferito alla sua agenzia di essere stato ferito al braccio da una scheggia mentre stava seguendo gli scontri. È stato curato, e si stava riprendendo mentre i talebani si ritiravano dagli scontri a Spin Boldak.
 
La Reuters ha riferito che un comandante afghano sotto anonimato ha raccontato che Siddiqui stava parlando con alcuni negozianti quando i talebani hanno attaccato di nuovo. L'agenzia ha precisato di non poter verificare in modo indipendente la ricostruzione della vicenda.

Foto di Danis Siddiqui 3 Foto di Danis Siddiqui 3

 
Siddiqui lavorava per Reuters dal 2010, e aveva coperto le guerre in Afghanistan e Iraq, le proteste di Hong Kong, i terremoti in Nepal e la crisi dei rifugiati Rohingya, per la quale nel 2018 il suo team ha vinto il Pulitzer per il miglior servizio fotografico.

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