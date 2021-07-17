Foto di Danis Siddiqui 5 Foto di Danis Siddiqui Foto di Danis Siddiqui 6 Foto di Danis Siddiqui 4
UCCISO DAI TALEBANI IN AFGHANISTAN IL FOTOREPORTER DANISH SIDDIQUI, PREMIO PULITZER NEL 2018 - IL GIORNALISTA REUTERS ERA STATO FERITO A UNA SPALLA MENTRE SEGUIVA GLI SCONTRI VICINO AL VALICO CON IL PAKISTAN - SIDDIQUI, DI NAZIONALITA' INDIANA, AVEVA SEGUITO LE GUERRE IN AFGHANISTAN E IN IRAQ, LE PROTESTE DI HONG KONG, I TERREMOTI IN NEPAL E LA CRISI DEI RIFUGIATI ROHINGYA, PER LA QUALE AVEVA VINTO IL PULITZER-
Foto di Danis Siddiqui 5 Foto di Danis Siddiqui Foto di Danis Siddiqui 6 Foto di Danis Siddiqui 4
“SE PARAGONI LE NUOVE CANZONI A QUELLE VECCHIE SEMBRANO SUONERIE PER CELLULARE” – JAMES TAYLOR: “PROVO PENA PER CHI È FAMOSO PER ESSERE FAMOSO MA NON HA ALCUN TALENTO. SPECIE IN UN'EPOCA NELLA QUALE C'È CHI HA INVENTATO IL VACCINO CONTRO IL COVID O L'AUTO ELETTRICA” – “I CAMION MILITARI A BERGAMO SONO STATI UNA SVEGLIA PER GLI AMERICANI” – IL PAPA, LA “PAUSA” DEL LOCKDOWN ED ELIO E LE STORIE TESE… - VIDEO
FAIDE DEMOCRATICHE! IL RITORNO DI BASSOLINO E MARINO CONTRO LETTA. LA FURIA GIUSTIZIALISTA DEM SI RITORCE CONTRO ENRICHETTO E LE VITTIME DEL FUOCO GIACOBINO DOPO ESSERE STATI ASSOLTE PREPARANO LA VENDETTA ALLE AMMINISTRATIVE– BASSOLINO SI CANDIDA SINDACO PER FAR PERDERE IL CANDIDATO DEM, MARINO VUOLE SABOTARE LA CORSA DI GUALTIERI E MARIO OLIVERIO IN CALABRIA E’ PRONTO A SCENDERE IN CAMPO CON LE LISTE CIVICHE…
LAPO DI MARE - NUOVA AVVENTURA NAUTICA PER ELKANN: HA APERTO UNA SOCIETÀ DI GESTIONE, NOLEGGIO, ACQUISTI E RIPARAZIONI DI BARCHE, PASSIONE CHE AVEVA ANCHE IL NONNO GIANNI AGNELLI - LA NEWCO SI CHIAMA “LOVE” E HA UN CAPITALE DI 20 MILA EURO CHE IL RAMPOLLO HA VERSATO MEDIANTE ASSEGNO...
IL GIALLO DI SARA PEDRI – LE ANGHERIE, L'OMERTÀ E L'OSPEDALE CASERMA: L'INFERNO QUOTIDIANO DIETRO IL MISTERO DELLA GINECOLOGA SCOMPARSA A MARZO DOPO AVER DATO LE DIMISSIONI - LA PISTA DEL SUICIDIO. I SUOI ULTIMI APPUNTI: “VIVO UN PROFONDO STATO D’ANSIA” - RIMOSSO IL PRIMARIO DEL REPARTO – SECONDO LE TESTIMONIANZE IL PRIMARIO SAVERIO TATEO E LA SUA ASSISTENTE SOTTOPONEVANO IL PERSONALE A VESSAZIONI CONTINUE...
“IMMOBILE NON SA GIOCARE A CALCIO” - CASSANO LA TOCCA PIANO: “CIRO FA FATICA TECNICAMENTE. LUI VUOLE LA PALLA SEMPRE IN PROFONDITÀ, INFATTI È ANDATO 50 VOLTE IN FUORIGIOCO. NON SA FAR GIOCARE LA SQUADRA” – LA RISPOSTA DI IMMOBILE AI SUOI DETRATTORI: "CONTINUATE A PARLARE, NEL FRATTEMPO CONTINUO A VINCERE. MAGNATEV U LIMONE" (CHISSA’ SE CE L’AVEVA CON CASSANO) – LE CRITICHE DI FANTANTONIO A DONNARUMMA
CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
“NEGLI ULTIMI 7 GIORNI LA MAGGIORANZA DELLE REGIONI HA UNA CRESCITA DEI CASI, SOPRATTUTTO NELLA FASCIA DI ETÀ 10-29 ANNI” – SILVIO BRUSAFERRO, PRESIDENTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' LANCIA L'ALLARME: “IL GREEN PASS? BISOGNA TENER CONTO DELLE ESIGENZE SOCIALI. È UNA QUESTIONE CHE SPETTA ALLA POLITICA” – “OGGI IN ITALIA SONO 2,5 MILIONI LE PERSONE OVER60 CHE NON HANNO INIZIATO LA VACCINAZIONE E QUESTO È UN BACINO DI UTENZA PARTICOLARMENTE CRITICO”