17 mar 2022 16:55

UCRAINA, DOLORE & ORRORE - IN UN PARCHEGGIO COSPARSO DI VETRI ROTTI A KIEV, UN UOMO SI INGINOCCHIA SULL’ASFALTO, SI METTE IL VOLTO TRA LE MANI E SCOPPIA IN UN PIANTO DISPERATO. DAVANTI A LUI C’È UN LENZUOLO MACCHIATO DI SANGUE. SOTTO C'È IL CORPO DI SUA MADRE, UCCISA DURANTE UN ATTACCO AEREO RUSSO – L’ULTIMA IMMAGINE DI UNA GUERRA IN CUI I CIVILI STANNO PAGANDO UN PREZZO ALTISSIMO… VIDEO