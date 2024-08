GLI UCRAINI AVANZANO IN RUSSIA E PUTIN LI MASSACRA CON LA SUPER-BOMBA – “MAD VLAD” ACCUSA IL COLPO PER L’OFFENSIVA DELLE TRUPPE DI KIEV NELLA REGIONE DEL KURSK. E AFFERMA DI AVER UTILIZZATO UN POTENTE MISSILE A TESTATA TERMOBARICA (OVVERO UNA “BOMBA A COMBUSTIONE”) CONTRO “MERCENARI STRANIERI” – IL DITTATORE BIELORUSSO LUKASHENKO VA IN SOCCORSO DELLO “ZAR” E SCHIERA MISSILI E TRUPPE AL CONFINE CON L’UCRAINA: “RISPONDEREMO IN MODO ADEGUATO A QUALSIASI PROVOCAZIONE O AZIONE OSTILE”

GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK

Nella nuova fase della guerra, mentre notizie impastate di propaganda affermano e smentiscono disfatte e conquiste sul terreno, entra nel cono di luce anche lui, l'ultimo dittatore d'Europa, l'amico-alleato dello zar russo, il presidente della Belarus Alexander Lukashenko che giura vendetta contro le «azioni criminali» di Kyiv, a suo dire colpevole di aver violato il suo spazio aereo con dei droni. Naturalmente abbattuti.

Secondo lui una provocazione che vuole «allargare l'attuale zona di conflitto nella nostra regione», dice, mentre ordina alle truppe di rafforzare la presenza al confine con l'Ucraina e il dispiegamento di sistemi Iskander e Polonez.

Lukashenko tenta anche di apparire un moderato - «invitiamo le parti a fermarsi» -, ma poi passa alle minacce, neanche tanto velate: «Se il conflitto dovesse allargarsi, travolgerebbe la regione intera e arriverebbe anche nei Paesi dell'Ue. Non ci sarebbero vincitori», specificando che ricorrerà al «diritto all'autodifesa» e risponderà «in modo adeguato a qualsiasi provocazione o azione ostile».

Al quinto giorno dell'offensiva ucraina nel Kursk, Mosca ha suonato il campanello agli alleati che gli restano, e tenta di passare al contrattacco, ordinando rinforzi impegnati sulle linee del fronte in Ucraina che starebbero arrivando nella regione, dove, secondo Mosca, sono state evacuate già oltre 76 mila persone. [...]

In attesa che una strategia si concretizzi sul terreno, con una lentezza che sta permettendo all'incursione ucraina di avanzare, diramarsi su più direttrici e fortificare le posizioni, usa la deterrenza psicologica affermando di aver utilizzato di un potente missile a testata termobarica contro «mercenari stranieri» uccidendone 15 nella periferia meridionale della città di Sudzha.

Le armi termobariche, note anche come bombe a combustione o bombe a vuoto, sono armi non convenzionali che sfruttano gli effetti combinati della pressione e della temperatura per causare danni terribili e irreversibili alle persone.

Tra tutte le invenzioni dell'uomo concepite per distruggere, mutilare, martoriare e uccidere un altro essere umano le termobariche, come quelle al fosforo, implicano una componente di crudeltà raccapricciante, uccidendo attraverso la compressione dei fluidi corporei che provoca emorragie interne e perforazioni degli organi. In Ucraina erano state usate già 4 giorni dopo l'invasione, il 28 febbraio 2022.

Ma l'avanzata in profondità non si ferma, con Zelensky che ieri h riconosciuto per la prima volta che l'Ucraina sta portando avanti operazioni per «spingere la guerra» in territorio russo e così «garantire esattamente il tipo di pressione che è necessaria: la pressione sull'aggressore».

Che in effetti questa pressione la sta subendo: in tre regioni di confine con l'Ucraina, ovvero Belgorod, Bryansk e la stessa Kursk, sono state aumentate le misure di sicurezza con quella che Mosca ha definito come un'"operazione antiterrorismo" che consente al governo di trasferire i residenti, controllare le comunicazioni telefoniche e requisire i veicoli.

In attesa di conoscere come, quando e in che misure a Mosca riuscirà a rispondere all'incursione emergono dettagli della strategia ucraina che ha letteralmente colto di sorpresa i russi, mostrando i limiti della sua intelligence ancora prima che dei suoi strateghi.

L'operazione ucraina continua a concentrarsi su un'azione meccanizzata dinamica, peparata su un accurato lavoro di intelligence, con l'obiettivo tattico di isolare l'esercito russo e non di attaccarlo frontalmente. Putin e i suoi generali sembrano ancora piantati sulla guerra d'attrito che da mesi permette risibili progressi nel Donbas, con un costo enorme di vite umane. [...]

